Сроки сдачи строящихся школ в Шымкенте отодвинуты

В Шымкенте сразу несколько строящихся новых школ планируют сдать в эксплуатацию раньше указанного в ПСД срока, заявляют представители строительных организаций. Как уверяют подрядчики, строительство на объектах уже сегодня завершено на 95 — 99%.

Строительство школы №59 в микрорайоне «Кайтпас-2» началось в мае прошлого года. За 700 млн. тенге рабочие залили фундамент, подняли стены. Готова отделка наружней и внутренней частей нового учебного заведения. По заверению строителей, осталась самая малость: благоустроить прилегающую к школе территорию и убрать после себя мусор.

«Сегодня мы планируем начать работы по высадке газона на территории школы. Также мы займемся уборкой внутри объекта. Планируем сдать заведение к концу августа», — сказал Нурсултан Ерханов, прораб ТОО «Шахар курылыс».

Стройка так бы и тянулась до сентября месяца, если бы не внезапная инспекторская проверка. Её возглавил лично аким Шымкента. Габидулла Абдрахимов тогда раскритиковал строителей, упрекнув в неряшливости.

«Окна заляпали… Нельзя было их как-то закрыть?! Потом как все это отмывать будете?!» — задал вопрос аким города Габидулла Абдрахимов бригадиру.

Строительство школы в микрорайоне «Достык», рассчитанной на 1200 мест. Согласно ПСД, объект должны были сдать в эксплуатацию лишь к концу нынешнего года. Но строительная компания обещает приложить все усилия и завершить работы раньше намеченного срока.

«Сметная стоимость — 1 млрд. 200 тысяч тенге. По договору школу должны сдать в декабре, но мы планируем сдать объект 1 августа этого года. Сейчас у нас в основном остались наружные работы — благоустройство, укладка асфальта. Внутренние работы почти закончены», — говорит Бакыт Тобельбаев, начальник участка ТОО «Юг-Строй сервис».

В этом году в Шымкенте капитально отремонтируют все 129 школ и 385 детских садов. Сейчас ведется строительство 15 школ и пристроек. Восемь из которых будут сданы к новому учебному году.