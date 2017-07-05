В Казахстане снизили пороговый балл по профильному предмету для поступающих в вузы

В Казахстане снизили пороговый балл по профильному предмету для поступающих в высшие учебные заведения с 15 до 5, передает Kazinform.kz.

Опубликовано постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2017 года №412 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №111 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования». Об этом сообщает пресс-служба МОН РК.

В документе, в частности, говорится: «пункт 43 изложить в следующей редакции: 43. В национальные высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы общего среднего (среднего общего) образования или технического и профессионального (начального и среднего профессионального), послесреднего образования, прошедшие ЕНТ или КТ, набравшие по результатам тестирования не менее 65 баллов, а по группам специальностей “Образование”, “Сельскохозяйственные науки” и “Ветеринария” — не менее 60 баллов, в другие высшие учебные заведения — не менее 50 баллов, а по специальности “Общая медицина” — не менее 65 баллов, в том числе не менее 5 баллов — по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения — язык обучения, и не менее 5 баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

В высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, прошедшие КТ, набравшие по результатам тестирования не менее 35 баллов, в том числе не менее 5 баллов по общепрофильной дисциплине и не менее 5 баллов по профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

В национальные высшие учебные заведения на платное обучение по специальностям, требующим сдачи творческих экзаменов, зачисляются выпускники организаций общего среднего (среднего общего) образования или выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (начального и среднего профессионального), послесреднего образования, прошедшие ЕНТ или КТ, набравшие по результатам тестирования и творческого экзамена не менее 65 баллов, а по группе специальностей “Образование” не менее — 60 баллов, в другие высшие учебные заведения — не менее 50 баллов, в том числе не менее 5 баллов — по истории Казахстана, грамотности чтения — язык обучения, и не менее 5 баллов по каждому творческому экзамену (для поступающих на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения — не менее 35 баллов, в том числе не менее 5 баллов по творческому экзамену и не менее — 5 баллов по профилирующей дисциплине).

Лица, набравшие пороговый балл, установленный в настоящем пункте по результатам ЕНТ или КТ, предусмотренных пунктом 8 настоящих Типовых правил, подают заявление на имя руководителя высшего учебного заведения о зачислении в высшее учебное заведение на платной основе».