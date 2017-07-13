В Казахстане создан фонд для поддержки имамов

В соответствии с поручением главы государства в сфере религии создан корпоративный благотворительный фонд, который зарегистрирован в Министерстве юстиции, сообщает total.kz.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на заседании правительства отметил, что основные цели фонда – это сбор благотворительных средств, оказание помощи социально уязвимым слоям населения, направление средств на светские цели, а также обеспечение финансирования имамов.

«Как вы знаете, в настоящее время зарплата имамов в основном зависит от благотворительных сборов. В сравнительной степени деятельность имамов будет стабилизирована, в сельских населенных пунктах их положение достаточно нестабильное. Поэтому данным положением могут воспользоваться деструктивные слои населения. Проводить различные действия, чтобы привлекать имамов в проблемные регионы и направлять их для работы в сельские населенные пункты, сейчас затруднительно», – сказал министр.

По его данным, по республике в 150 мечетях сейчас вообще нет имамов, в других регионах также имеются факты их передвижения. «По закону мы им напрямую не можем выплачивать, поэтому через данный фонд мы надеемся решить данные актуальные вопросы», – говорит Ермекбаев.

Учредителями фонда выступает Международный центр культуры и религии, который относится к Министерству по делам религий и гражданского общества. Со стороны ДУМК также сформирован попечительский совет фонда. Они будут обеспечивать прозрачность деятельности данного фонда.

В попечительский совет входят депутаты парламента, главный муфтий, представители Министерства финансов, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, а также коллегиальный орган.

«Избран председатель правления, также его члены. Учитывая значимость религиозной сферы и данного фонда, призываю всех предпринимателей, а также всех болеющих за эту сферу поддержать данный фонд. Подробная информация еще будет представлена», – пообещал министр.