В садиках Шымкента выбирают детей с которыми легче

Здравствуйте! В наше время в садиках условии такие:

А) ваш ребенок должен сам ходить на горшок;

Б) не мешать воспитателям.

В конце мая я отдала сына в садик Раяна. в начале меня все устраивало. первые пару дней. потом они без конца звонят на работу и забирайте вашего ребенка, он не спит и другим мешает. забираю. опять и опять. но, извините, я тоже работаю и у меня тоже дети. но, вдруг, они начали говорить, что ваш сын не уравновешенный. покажите его к невропатологу. я очень удивилась. но промолчала. но они зациклились на эту тему, говорили покажите невропатологу и когда невропатолог скажет, что можно ему ходить в садик тогда приведете.

я сразу решила забрать ребенка. ужас. но они не хотели возвращать деньги и нам пришлось остаться. как никак заплатили. но когда мой сын привык и он такой веселый и счастливый, меня опять позвали и сказали, ваш ребенок «биртурли» и сказали, что у нас одна медсестра и мы с ним не справимся.

я была в шоке. какая медсестра, о чем вы вообще. у него нет эпилепсии, или еще что-то, просто он медленно развивается и все. но нет, они мне заявили, что их воспитателям сложно. он трудный и на горшок не ходит, и с ложки не кушает, в общем — у вас больной ребенок. но выводите его на общество. вопрос, какое еще общество, как не садик нужен для ребенка, или он заразно больной? а потом говорят, посидите дома и посмотрите. главное, говорят, что он больной, но в садик нельзя, но надо в общество, но надо дома.

и что мне делать, вот? нормального ребенка взяли и из него ненормального сделали. и вообще, в их это компетенции об этом говорить и выгонять?

Автор: Жансая Жандарбекова.