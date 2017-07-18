В Шымкенте начались работы по сейсмоусилению многоэтажек

Жилые дома не видевшие ремонта еще со времен советской эпохи наконец таки решили отремонтировать. На эти цели в этом году было выделено немало средств.

Старый слой штукатурки счищается до кирпича. Затем в ход идет металлическая проволока. Ею строители обтягивают стены. Четырехэтажные дома «8» и «8А» по улице Бауржана Момышулы не видели ремонта больше полувека. Победителю тендера ТОО «Нур Тан Строй», на выделенные 176 млн. тенге предстоит проделать большую работу — обновить фасад, заменить крышу и укрепить стены ветхого жилья.

«Основные работы здесь — это естественно усиление фундамента домов и стен. Установив конструкцию из арматуры мы приступили к заливке фундамента. Два подвальных помещения мы закончили, осталось еще два. Что касается стен, то и здесь уже сделано немало», — говорит Мелисхан Кадыров, начальник участка.

Большой объем работ выполняют 50 строителей. 40 из них занимаются заливкой фундамента и отделкой фасадной части многоэтажки. Остальные полностью меняют крышу дома. В основном, жильцы относятся с пониманием. Мол, если в новые квартиры переселить не могут, так хотя бы заменят то, что давно нуждалось в ремонте. Тем более, что ни копейки с жильцов не собирают. Все расходы покроет местный бюджет.

«Они начинают крыши делать, а у меня из потолка, где раньше просачивалась дождевая вода, теперь сыпется песок. И я начинаю на них кричать, страшно все-таки. Но, все это терпимо, главное, чтобы ремонт сделали хороший», — сказала жительница дома №8 по ул. Б. Момышулы.

«За 60 лет в нашем доме это первый ремонт. Большое спасибо городу, акимату за то, что вспомнили о нас, за то, что заботятся о нас, что будет новая крыша. Немножко трудно и тяжело, потому что пыль, но стройка есть стройка. То есть, нужно жить, терпеть, радоваться и еще раз благодарить за то, что будет у нас почти новый дом. Спасибо…», — говорит житель дома №8А по ул. Б. Момышулы.

Это не единственные многоэтажки в Шымкенте, где сегодня ведутся работы по сейсмоусилению. В общей сложности таких — давно нуждавшихся в ремонте — в областном центре 7 домов. Общая сумма ремонта составит — 723 млн. тенге.

В подобном обновлении и сейсмоусилении нуждаются сегодня еще, как минимум, 90 многоэтажных домов города. В них уже началось техобследование.

Бахром Абдуллаев