В Шымкенте одна из самых проблемных многоэтажек получит вторую жизнь

В пятиэтажном общежитии №34 по Каратюбинскому шоссе начались работы по сейсмоусилению. За полувековое существование, бывшее общежитие по Каратюбинскому шоссе пришло в плачевное состояние.

Аварийным приватизированное жильё не признали, да и лишних денег на строительство новой пятиэтажки в бюджете нет, а потому власти Шымкента решили срочно заняться сейсмоусилением дома. В начале мая в многоэтажке начались строительно- монтажные работы.

Помимо усиления фундамента, представителям строительной компании ТОО «Ак жол — 2008 ЛТД» предстоит проделать работы по перетяжке фасада и внутренней отделке металлической сеткой и толстым слоем штукатурки. Стены усилят швеллерами. Будут проведены отделочные и малярные работы и в самих квартирах. Жильцам за такой большой объем работы платить не придется.

«Спасибо акимату, что проводят такие работы. Мы и не думали, что нам сделают такой шикарный ремонт и денег за это не возьмут. Мы очень рады….», — говорят жители ветхого дома.

Обновлена будет и крыша. По словам представителей строительной компании, начало работ было сложным, но сейчас все наладилось.

«Работы мы начали в мае нынешнего года. Было тяжело в плане того, что нам предстояло на время переселить всех жителей. Так как фронт работы ожидался огромный и небезопасный. Благодаря заместителю акима города Бисембеку Жамбосынову, мы достигли договорённости с жителями дома. Сейчас работы ведутся полным ходом. Надеемся сдать объект раньше положенного срока», — сказал Нурдаулет Жамилов, заместитель директора ТОО «Ак жол — 2008 ЛТД».

На сейсмоусиление 120 квартирного дома из бюджета было предусмотрено немногим больше 191 миллиона тенге. Согласно проекту, пятиэтажку должны были отремонтировать и сдать в ноябре этого года. Однако, подрядчики намерены завершить все работы и заселить людей обратно до 15 сентября.