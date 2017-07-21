В Шымкенте перекресток самостоятельно регулирует время сигнала светофора

Первый интеллектуальный перекресток в Шымкенте. Уникальная система, которая может самостоятельно регулировать длительность того или иного сигнала светофора установлена на одном из перекрестков Шымкента. Система обошлась городу в 12 миллионов тенге, но разработчики говорят, что оно того стоило.

Первый экспериментальный перекресток установили на пересечении ул. Аргынбекова — Жибек жолы. Компания-разработчик «Асия-трафик» объясняет местным чиновникам принцип работы электронного интеллектуала.

Как выяснилось, поток движения будет регулироваться автоматически в зависимости от потока транспорта в том или ином направлении. Так, если на второстепенной трассе – ул. Аргынбекова — появится машина, камера, установленная на перекрестке, ее зафиксирует и передаст сигнал светофору на переключение – загорится зеленый для движения по Аргынбекова и красный для Жибек жолы. С пешеходами и того проще. Все параметры заданы автоматически.

В случае затора, что разработчики в принципе исключают, отрегулировать движение поможет программа, установленная на смартфоне заказчика. Легким нажатием на экран можно будет поменять цвет светофора в нужном направлении. От того, как покажет себя система в работе, зависит, появятся ли подобные установки на других городских перекрестках, на которых движение регулируют более двух сотен светофоров.