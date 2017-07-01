В Шымкенте подорожает вывоз мусора

В Шымкенте повысился тариф за вывоз ТБО. На внеочередной 17 по счету сессии городского маслихата народные избранники утвердили новый тариф за мусор. Тариф подрос на фоне повышения цены на ГСМ, увеличения прожиточного минимума и удаленности от Шымкента мусорного полигона.

Если раньше мусор возили за семь километров от города, то теперь расстояние увеличилось до 55 километров. Вот только не все подрядорганизации ответственно относятся к своему делу.

теперь вывоз мусора для жителей многоэтажек Шымкента будет стоить 171 тенге с человека, в частном секторе 200 тенге с каждого проживающего

Так жители улицы Кен-Кечу с жалобой на забитые мусорные контейнеры обратились к нам в редакцию.

Видеобращение о забитых до отказа мусорных площадок поступило в редакцию ТК «Отырар TV» от жителей дома № 37 по улице Кен-Кечу, Абайского района города. Автор ролика Куляш Моминова утверждает, что последний раз вывоз мусора осуществлялся несколько недель назад. Это подтверждают и другие жители дома.

Только мы поговорили с жителями улицы Кен-Кечу, как во двор многоэтажки въехал мусоропогрузчик.

Сразу за мусоровозом прибыли и представителей ответственной за уборку компании. В свою очередь представители ТОО «Спецавтотранс» попросили извинения у своих абонентов за несвоевременную уборку ТБО и объяснили причины такой задержки с уборкой.

«Мы должны были забрать мусор еще в начале недели, но ворота во двор многоэтажки были закрыты. А на следующий день у нас сломалась техника, которая отвечает за вывоз мусора в этом дворе. Мы за это приносим свои извинения», — говорит Жолдан Хабибуллаев, начальник участка ТОО «Спецавтотранс».

Стоит отметить, что тариф за вывоз ТБО будет увеличен. Жителям многоэтажки придется выложить по 171 тенге за человека, частному сектору уборка отходов обойдется по 200 тенге за каждого проживающего. Причиной повышения тарифа по словам ответственных лиц послужило не близкое расположение мусорного полигона, увеличение стоимости ГСМ и среднего прожиточного минимума.

Остается надеяться, что ответственные за вывоз ТБО компании будут серьезнее подходить к возложенным на них обязательствам. За такие-то деньги!

Бахром Абдуллаев