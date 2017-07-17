В Шымкенте сразу два дела о сексуальном насилии над детьми находится на контроле прокуратуры. Расследование по двум фактам сексуального насилия над малолетними детьми сейчас на особом контроле в прокуратуре Абайского района Шымкента.

Сегодня в Шымкенте идет следствие по двум страшным фактам. В первом, мужчина в состоянии алкогольного опьянения заманил к себе в квартиру 6-летнюю девочку. Во втором 30-летний мужчина предложил 9-летней соседке «примерить красивое». Как отмечают прокуроры, самое страшное в том, что дети были оставлены без надзора, и спокойно пошли с малознакомыми «дяденьками».

Даулет Тлемисов, заместитель прокурора Абайского района: «Это все совершается путем обмана и злоупотреблением доверия ребенка. Когда малолетней девочке предлагают мороженое или игрушку — она соглашается. И в результате вот такие последствия… Хотелось бы предупредить жителей нашего региона. Своевременный сигнал даст свои результаты, будьте внимательны…»