В Шымкенте узкую улицу вынуждены делить между собой водители и пешеходы

Жители шымкентского микрорайона Северо-Запад просят властей проложить тротуар по улице Юсупова. Причиной прошения послужила многолетняя опасность, которую несут транспортные средства, двигающиеся по узкой улице Юсупова — ширина дороги не превышает 5 метров. Двум транспортным средствам разминуться на этой улице сложно. А что говорить о пешеходах, для которых эта дорога — единственный путь.

Узкую дорогу вынуждены делить между собой водители легковушек, общественного и грузового транспорта и пешеходы. В неравной схватке чаще всего страдают люди. Ситуация, когда под колесами авто оказываются местные жители, на этой дороге не редкость. Несколько лет горожане не могут добиться от властей прокладки тротуара. «Сколько раз должен грянуть гром, прежде чем чиновники зашевелятся?»,- вопрошают шымкентцы.

«В зимнее время года наши дети по уши в грязи ходят в школы и детские сады. Это невозможно. Можно ведь проложить пешеходку? Кроме того, здесь узкая дорога. Два автобуса, двигаясь на встречу друг другу, не умещаются на дороге», — отмечают очевидное жители.

Удивительно, но дома жителей микрорайона стоят в приличном отдалении от дороги — место для проезжей части и тротуара достаточное. Но помочь в транспортном отделе не могут. Прокладка тротуаров и расширение дороги по улице Юсупова невозможны в ближайшие два года. В областном центре, по их словам, есть более важные улицы, требующие немедленного ремонта.

«В текущем году по улице Юсупова в микрорайоне Северо-Запад ремонтные работы не запланированы. В будущем планируется расширение дороги с устройством тротуаров», — говорит Ерсеит Бухарбаев, и. о. заведующего сектором отдела АД и ПТ Шымкента.

Получается, что жители, ежедневно идущие вдоль улицы Юсупова, продолжат испытывать дискомфорт. Им сегодня в пору экзамен на знание правил дорожного движения проходить.

И пока местные власти занимаются решением более важных вопросов, чем сохранение людских жизней, дорожные полицейские напоминают, что идти надо обязательно по левой стороне навстречу движущемуся транспортному потоку. Это единственное, что могут посоветовать стражи порядка для сохранения хоть какой-то безопасности.