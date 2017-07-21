В Шымкентском зоопарке впервые за 15 лет вылупился птенец черного грифа

Птенец черного грифа вылупился в неволе впервые за 15 лет. Малыш обрадовал сотрудников шымкентского зоопарка еще в середине мая, но только сейчас птенца показали журналистам. Двухмесячный Карабай внешне уже походит на больших птиц. По словам сотрудников зверинца рождение этого птенца — большое чудо природы.

Александра Коншина, биолог-экскурсовод зоопарка Шымкента: «Очень тяжело эти птицы приносят приплод в неволе. На протяжении 15 лет в кладке яйца были, но птенцы не вылуплялись. Но вот так природа решила, случилось чудо и мы этому очень рады».

Карабай все дни напролет прибывает в уютном гнездышке. Большие птицы оказались заботливыми родителями — они с рождения ухаживают за птенцом. Хотя, по словам сотрудников зоопарка, чаще всего грифы оказываются «кукушками». Как и последние, они отказываются от своего потомства.

Александра Коншина, биолог-экскурсовод зоопарка Шымкент: » У нас родители ухаживают за птенцом и кормят его своей отрыжкой, как и предполагается в природе. Сами родители родители получают корм утром и после обеда. Это живой корм кролики и крысы, а также свежее мясо».

Черные грифы находятся под охраной государства — птицы занесены в Красную книгу Казахстана.

Помимо краснокнижных грифов в зоопарке на свет появилась и парочка колючих дикобразов. Малышам от рождения всего несколько дней и они пока не покидают свой домик.



Потомство в зоопарке дали и большие грызуны — нутрии. Шестерых немного подросших детенышей пока отсадили от общего семейства. Когда грызуны станут побольше, их переселят ко взрослым животным.



Подрос и окреп весенний приплод городского зоопарка. Пятнистые оленята и лани радуют самых маленьких посетителей.

