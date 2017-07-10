Жительница Шымкента, пропавшая 8 июля, нашлась в больнице. О том, что горожанка нашлась, написала в социальных сетях ее дочь Екатерина Яшенко. Правда, у родных больше вопросов, чем ответов.

«Мамочку нашли! Но в каком жутком виде мы ее нашли! Теперь нам предстоит разбираться с полицией, которая обещала найти ее и с больницей, куда мы заезжали по три раза в день… Но никто не удосужился сообщить, что наша мама сначала находилась в реанимации, а потом ее положили в закуток, как безродную и лишили всякой медицинской помощи…»

По словам Екатерины, с женщины сняли золотые украшения, все тело в синяках и ссадинах. «Неужели у нас настолько бессердечные люди?» — написала Екатерина.

Напомним, 8 июля публикации о пропаже женщины с просьбой помочь в поисках, появились во всех социальных сетях и в рубрике «Народная новость» нашего информационного портала Otyrar.KZ. Потерявшие свою маму родственники сразу предупредили о том, что женщина не может предоставить данных о себе, так как страдает психическим заболеванием.

Екатерина Яшенко благодарит всех, кто откликнулся: «Спасибо друзьям, близким и просто людям которых я даже не знаю, но которые звонили и предлагали помощь, репостили, сочувствовали. Огромное спасибо!»