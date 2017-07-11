В ЮКО оштрафовали забывчивых чиновников

В ЮКО почти на миллион тенге оштрафовали чиновников, которые забывают сдавать декларации. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по делам госслужбы.

В Южном Казахстане развернулась борьба с чиновниками, которые не желают заполнять декларации о доходах или утаивают некоторые детали. К примеру, в этом году один государственный служащий вместе с супругой, похоже, забыли, что пора сдавать декларацию за прошлый год.

В итоге сдать эти данные все же пришлось, а заодно и выплатить штраф в размере более 200 тысяч тенге. Еще большее внимание сотрудников Департамента Агентства по делам госслужбы приковано к тем, кто в государственном аппарате уже не работает, но отчитаться о доходах семьи забыл.

«По закону РК «О противодействии коррупции» даже уволенные с государственной службы лица обязаны вместе с супругами в течение трех лет предоставлять декларацию о доходах и имуществе. Причем речь идет и о том, что находится на территории Казахстана, и о том, что за границей», — рассказали в Департаменте Агентства по делам госслужбы.

Правда, некоторые экс-чиновники, среди которых и бывшие руководители, на этот пункт в законе, похоже, внимания не обратили. К примеру, аким Шубарсуского сельского округа Ордабасинского района был уволен со службы еще в 2015 году и перестал отчитываться. Такого же мнения был и уволенный по отрицательным мотивам аким сельского округа Мактааральского района. Не предоставил декларацию и бывший главный специалист отдела ЖКХ Шымкента. Все они вместе с супругами теперь должны выплатить более 600 тысяч тенге.