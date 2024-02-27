Шымкентским чиновникам выписали штраф на сумму более 2 млн тенге

7 должностных лиц оштрафовали на общую сумму 2 595 600 тенге, передает OTYRAR.

По акту прокурорского надзора Департаментом внутреннего государственного аудита в отношении акима Енбекшинского района, начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бывшего начальника управления строительства, бывшего руководителя городского драматического театра составлены 47 протоколов об административных правонарушениях по ч.10 ст.207 КоАП «Нарушение законодательства РК о государственных закупках».

Также в прокуратуре города заявили, что внесен акт надзора по включению 30 поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.