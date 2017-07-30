В ЮКО от домушников нет спасения

Южный Казахстан входит в тройку регионов с аномальным ростом количества квартирных краж. Впереди нас только Мангистауская и Алматинская области. С начала 2017 года квартирные кражи в этих регионах выросли более чем на 30 процентов. Заметьте, при общем росте в республике в 0,4 процента. Эти данные на координационном совете привел Глава комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин.

Акбота и Болат – обычная молодая супружеская пара. Законопослушные, красивые, жизнерадостные. Они не жалуются на кризис, а потихоньку – в меру своих сил и возможностей в свободное от основной работы время строят свой Дом в Тассае. Строят не абы как, а так, что залюбуешься – с завидным энтузиазмом, точными расчетами, отменным вкусом. Ввиду временной бытовой неустроенности молодой семьи, многое из их домашних вещей – бытовую технику, корпешки, одежду, посуду, они решили хранить в доме старшего брата Акботы в микрорайоне «Шугыла», в отдельной времянке. «Так надежнее, – думали они. – Так будет целее…»

В этом году семья приступила к отделочным работам, считай, до новоселья остались считанные месяцы. «Вот тогда и перевезем в свой дом вещи», – думали они.

…Да, вещи перевезли. Правда, раньше срока, и не в их новостройку, а по неизвестному адресу. Короче, времянку в доме брата обокрали. Произошло это на днях, в ночное время. Воры проникли только во времянку, не успели зайти в большой дом. А там, в отсутствии родителей – уехали на той – спали младшие домочадцы. Теперь, после случившегося, родные с ужасом думают о том, что могло бы случиться, проникни они в дом, где были беспомощные дети… Как говорят мудрые евреи: «Господи, спасибо, что взял деньгами!»

«У воров было достаточно времени, – поделилась своими впечатлениями Акбота. – Сужу об этом по ряду признаков: сплошь расстегнутым карманам мужских курток, рубашек, аккуратно «прочесанным» сумкам и коробкам. Брали самое дорогое, качественное, новое, в упаковках. Тот же телевизор с большим экраном – подарок наших родителей. Он лежал в «родной» упаковке. Еще воры утащили коробки со столовыми приборами. Фирменными были, их особенно жаль… Норковая шапка Болата – подарок моей мамы, его тещи. Что теперь ей скажем?»

Брат Акботы не может простить себе отсутствия в тот злополучный вечер, точнее ночь. Как выяснилось, тогда же воры «обнесли» и соседний дом, хозяева в этот момент тоже ушли в гости.

Досадно, что полицейские по данному случаю не проявляют особого рвения. Для них это привычное дело.

А хотите несколько шокирующих фактов «в тему»? Пожалуйста. За 25 лет в Казахстане совершено свыше 2 миллионов краж, 1,5 миллиона из которых остались нераскрытыми, сообщил ic24.kz. Иными словами – воров удавалось поймать только в одном случае из четырех! Остальные по-прежнему безнаказанны. В целом по стране кражи составляют 60% от общего числа преступности.

«И у нас в Шымкенте 60% совершенных уголовных преступлений – это кражи», – сообщил начальник Местной полицейской службы УВД г. Шымкента Данияр Мейрхан (данные на конец марта 2017 года). По словам инспекторов полиции, они ежедневно борются с ними.

Борются они… А почему же такая низкая раскрываемость? Вот это непонятно.

В наше поле зрения попалась научная работа Кубайдоллы Сисенгалиева, старшего преподавателя кафедры «Юриспруденция» Казахско-Русского Международного Университета. Называется она «Криминологическое прогнозирование по анализу состояния преступности Республики Казахстан». Автор признает, что ранее принятая отдельная межведомственная программа «По противодействию кражам чужого имущества на 2012-2014 годы», положительного эффекта не произвела. По мнению Сисенгалиева, причинами низкой раскрываемости краж являются: 1) большая нагрузка на сотрудников УВД (поскольку каждое второе уголовное правонарушение – кража; 2) уровень подготовки сотрудников ОВД, не связанный с навыками пресечения, расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

Обратите внимание на слова – организованными группами. Это важно. Утащить из дома большой телевизор, коробки с посудой, дубленки – такое не под силу одному воришке-домушнику. В таких случаях орудует бригада: один «вычисляет» будущих жертв, наводит на дом, квартиру; другой стоит на «стреме», «шухере», отвлекает собак; третий проникает в дом, отбирает вещи на вынос. И еще, должен быть надежный транспорт на тихом ходу. После этого кто-то из них сбывает краденое по разным каналам, ведь в числе сворованного могут быть и ювелирные изделия, и бытовая техника, и меха, и многое другое. Нет, здесь точно бригада, как говорили раньше – воровская шайка, банда.

Нам с вами надо понять еще одно – почему растет, или, скажем мягче, не уменьшается количество краж? Причина на поверхности. Первое – безработица. Второе – завершившаяся амнистия осужденных, наверняка, сыграла свою негативную роль. Третья очевидная причина – недостаточная квалификация полицейских, которые расследуют имущественные уголовные правонарушения. Четвертая – профессионализация, рецидивность, комплексность и организованный характер преступного поведения лиц, совершающих хищения. Пятая – низкая эффективность помощи государства лицам, вышедшим из мест заключения. Шестая – огромный разрыв в уровне жизни людей, желание сократить эту разницу между бедными и богатыми любыми, в том числе неправедными путями.

Что делать нам? Как защитить свои жилища от непрошеных гостей?

Прежде всего этим должна быть озабочена сама полиция. У них и штаты огроменные, и материально-техническая база с каждым годом улучшается, и жалованье по размеру – самое высокое в странах СНГ. А где отдача?! Помните, нераскрытыми остаются три из четырех фактов краж…

Да, государство что-то пытается предпринять. К примеру, Генеральной прокуратурой совместно с МВД РК разработан проект «Стоп кражам». Его цель – кардинальное снижение числа краж. Каким образом? С помощью расширения сети камер видеонаблюдения. Замруководителя аппарата Генпрокуратуры РК Нурдильда Ораз на своей страничке в «Фейсбуке» написал, что подобный опыт в мире уже существует и зарекомендовал себя положительно. В Великобритании телеканал (Shоreditch TV) в режиме реального времени транслирует видео с камер наблюдения и любой телезритель, увидев что-нибудь подозрительное, может сообщить об этом в полицию.

У нас, скорее всего, АО «Казахтелеком» займется этой работой, будет расширять сеть видеокамер в многоквартирных домах для профилактики квартирных краж.

Также генпрокуратура предлагает развивать консьержные службы, контролировать работу ломбардов на предмет скупки и сбыта краденого.

Что мы сами можем в этом смысле предпринять? Усилить дверные проемы, поставить решетки на окна. Поддерживать дружеские отношения с соседями по дому (даче), они могут лишний раз присмотреться к подозрительным личностям, сообщить вам о них, или, в крайнем случае, вызвать полицию. Есть смысл установить перед подъездом видеокамеру. Это поможет если не отпугнуть воров, то по видеозаписям «вычислить» вора. Интересоваться наличием региональных программ, нацеленных на обеспечение безопасности домов. Говорят, надежное средство от проникновения квартирных воров – охранно-пожарная сигнализация. По цене сегодня она доступна многим.

Будьте бдительны ВСЕГДА! Не открывайте дверь подозрительным личностям. Воры могут придумать такие хитроумные предлоги, что могут заморочить вам голову, то представятся работником водоканала, газовиком, медсестрой из вашей поликлиники, работником собеса, соседом, забежавшим за солью, ремонтником (предварительно он может сам повредить провода в подъезде) и так далее. Если есть возможность, проверьте. А лучше не открывайте дверь. От греха подальше. Воры наглеют. Сегодня им не «западло» залезть в дом небогатого человека. Они уже не брезгуют ничем. Могут украсть просто еду, просто телевизор, просто сотовый телефон. Знатоки советуют, если вы застали в доме вора, или он все-таки забрался в квартиру в вашем присутствии, особо не геройствуйте, действуйте по обстановке, соизмеряйте силы. Имущество вы еще наживете, а жизнь у вас одна. Пусть берет вещь и уходит. Проводив его, звоните в полицию.

…Кража – это очень противно. Прежде всего потому, что сам факт того, что по твоему дому ходило мерзкое НЕКТО, прикасалось к твоим вещам, вызывает отвращение. Вдумайтесь в смысл этой фразы: «Существует только один грех. Воровство. Оно – основа всех прочих грехов. Убийца крадет жизнь. Похищает у жены право на мужа, отбирает у детей отца. Лгун отнимает у других право на правду. Жулик забирает право на справедливость». Ее автор афганский писатель Халед Хоссейни. Когда-то, давным-давно, в мусульманских городах почти не было воровства, его искореняли веками отрубанием рук, сначала правой, потом левой… Странное дело, сейчас растет число мечетей, но не уменьшается число краж. Почему? Ведь должно быть наоборот. Почему-то нет взаимной увязки. Веры не хватает что ли?