В ЮКО полицейскими задержан подозреваемый в поджоге десяти машин с сеном

5 июля текущего года примерно в 06:56 утра на пульт «102» Сайрамского РУВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Манкент произошел пожар.

По прибытию на место, полицейские установили, что сгорели 10 грузовых автомашин местных жителей груженных сеном, стоящие по ул. О.Курбаналиева в поселке Манкент.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сайрамского РУВД и возбуждено уголовное дело по ст. 202 часть 2 УК РК «Умышленное уничтожение чужого имущества», назначен ряд экспертиз. Причиненный ущерб составляет примерно 9 миллионов тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Сайрамского РУВД задержан местный житель 1990 г.р. В данное время подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.