С 17 по 31 июля в Шымкенте проводится пилотный проект под эгидой «Казахстан без насилия в семье»

В Южно-Казахстанской области стартовал пилотный проект под эгидой «Казахстан без насилия в семье».

По инициативе Генеральной прокуратуры совместно с представителями государственных органов в период с 17 по 31 июля на территории г.Шымкента Южно-Казахстанской области проводится пилотный проект под эгидой «Казахстан без насилия в семье».

Цель пилотного проекта является создание доступной, профессиональной и бесплатной системы оказания помощи населению, профилактика и предотвращение фактов бытового насилия. А также оперативное информирование граждан о социальных услугах, гарантированной медицинской помощи и способах защиты прав. В рамках проекта будет оказана медицинская, социальная и юридическая помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и проведена профилактическая работа семейными агрессорами.

В рамках данного пилотного проекта сотрудниками МПС УВД г. Шымкента было проведено 26 сходов с населением, где приняли участие 1281 человек. В ходе проведения сходов населению были разъяснены цели и задачи проведения пилотного проекта Дорожной карты «Казахстан без насилия в семье», а также нормы Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия». Кроме того, всем присутствующим были вручены информационно-справочные буклеты в количестве 1530 штук.

Кроме этого, был произведен подворный обход 397 лиц состоящих на профилактических учетах в ОВД. А именно были выборочно посещены по месту жительства лица совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Из них: состоящие на учете по защитным предписаниям 277 лиц, лица в отношении которых установлены особые требования к поведению 33 и неблагополучные семьи – 78.

Проведен анализ причин возникновения конфликтов у лиц состоящие на учете. Полицейскими проведено 62 профилактических бесед с лицами совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

МПС ДВД ЮКО