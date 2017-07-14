Ясную погоду с небольшим повышением температуры обещают синоптики 15 июля в ЮКО и Шымкенте. В отдельных районах ЮКО ожидается усиление ветра, предупреждает РГП «Казгидромет».

По-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, местами усилится ветер, в отдельных районах ночью и утром ожидается туман.

Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами возможен град. В Карагандинской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, утром местами туман, днем местами возможен град.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града, ночью и утром местами ожидается туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 15 июля ясно и безветренно. Воздух прогреется до 33 градусов выше ноля.