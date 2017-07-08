Жители микрорайона «Курсай» вышли на сход против коммунальных неудобств

Жители микрорайона «Курсай» уже не первый год вынуждены жить практически в потёмках. Здесь, номинально, есть электрический свет, но напряжения хватает лишь для того, чтобы разглядеть лица домочадцев, жалуются курсайцы.

Бытовой техникой горожане пользуются лишь в исключительных случаях. О своей проблеме жители микрорайона уже не раз заявляли властям, но она до сих пор остаётся нерешённой и, вот, теперь люди собрались на сход, чтобы вновь напомнить чиновникам о своей главной коммунальной проблеме.

Проблема нехватки электричества сегодня коснулась более 2500 жителей микрорайона «Курсай». 10 лет назад они, собственными силами и хлопотами, установили электротрансформатор, но с ростом населения микрорайона его мощность перестала отвечать потребностям жильцов.

Бытовой техникой жители «Курсая» не могут воспользоваться, тем не менее оплачивать за электричество им приходится по самым высоким тарифам. Проблема существует уже несколько лет, но до сих пор местные власти решать её не торопятся.

Нурлан Айходжаев, житель мкр. «Курсай»: «У нас в микрорайоне есть 5-6 монополистов. У каждого из них свои тарифы и свои законы. И каждый из них сам решает, кого и за какой долг отключать от электроснабжения. Сами они и подключают к своим трансформаторам сколько хотят потребителей, только плати 100 тысяч тенге. Но у каждого трансформатора есть свои ограничения — сколько потребителей нужно подключать, обычно до 70-ти или 80-ти. А у нас, на некоторые трансформаторы, подключилось уже более 200 домов. Поэтому, в наших домах и сгорают телевизоры, холодильники, и кондиционеры».

Камшат Такишева в микрорайоне «Курсай» проживает уже более 10 лет. Из-за проблем с электроснабжением она уже лишилась холодильника и кондиционера, не выдержавших перепадов напряжения. Другую технику она включать в сеть уже не рискует.

Камшат Такишева, жительница микрорайона «Курсай»: «Эти стабилизаторы я начала покупать в 2012 году. Сначала купила один, за 30 тысяч тенге, потом второй, за 15 тысяч тенге. Но они оба сгорели. Сгорели и электрические фильтры-удлинители. Всё перегорело. И кто мне теперь за это заплатит деньги? Кто возместит мне ущерб?»

Как рассказали представители Абайского акимата, с проблемой курсайцев они знакомы и даже пытаются её решать. В микрорайон запланировано провести новую электролинию, на что необходимо 600 миллионов тенге, но решить проблему мешают несколько причин и главная из них — 1000 домов Сайрамского района, присоединенных к городской энергосистеме.

Нурлан Тилеш, заместитель акима Абайского района: «Между Актасом и «Курсаем» есть подстанция и, чтобы провести в микрорайон электроэнергию, высоковольтная линия должна пройти над нефтяным трубопроводом, а для этого нужно взять разрешение нефтяной компании, которой принадлежит нефтепровод. В этом сейчас и заключается задержка, мы с ними пока договариваемся».

Теперь, средства на реализацию проекта электроснабжения «Курсая» планируется выделить в период с 2018 по 2020 годы.

Данияр Худайбергенов