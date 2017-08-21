Шымкентцы потребовали закрыть сельхозярмарку из-за высоких цен

Возмущенные шымкентцы, посетившие сельскохозяйственную ярмарку 19 августа, требуют её закрытия. Цены на продукцию, представленную на ярмарке, выше на 15-20 процентов, чем на городских базарах. Устраивать раздолье наглым спекулянтам шымкентцы не намерены.

По наблюдениям постоянных посетителей ярмарки, если в прошлый раз килограмм огурцов стоил 120 тенге, то в эту субботу цена подскочила до 280-300 тенге .

«Где наши овощи, выращенные на юге?» — вопрошают горожане.

«На ярмарке цены дороже, чем на базаре. Огурцы стоят 300 тенге Да зачем нужна такая ярмарка?» — задает вопрос городскому руководству житель Шымкента Алексей Грозовский.

Шымкентцы в шоке — живя на юге, в самый разгар сезон сбора урожая, город не может позволить себе овощи и фрукты по приемлемым ценам. Да и цена на мясо и мясные изделия выше, чем на базаре, уверяют горожане. Татьяна Одноплескова не раз говорила о таком положении дел местной власти. Однако результата никакого, сетует пенсионерка.

Татьяна Одноплескова: «Специалисты городского акимата проводят мониторинг цен, а регулировать цены не входит в их обязанности. Здесь цены регулирует сам рынок… Так они отвечают… Тогда зачем устроили ярмарку? Чтобы мы перекупщиков кормили?»

Горожане, учитывая что стаблизизационный фонд не работает в летнее время, предлагают в этот период регулировать цены на овощи и фрукты областной администрации.

В разгар лета килограмм яблок стоит 450, морковь по 120-130 тенге за кило, лук в пределах 80-110 тенге, помидоры в среднем по 150 тенге, карабулакский картофель можно купить по цене от 60 до 90 тенге. Павлодарскую картошку продают дороже на 50 тенге. Крестьяне в свою очередь говорят, что цены поднимают перекупщики.

«Я живу в отделении Коммунизм. В этом году посадил лук, болгарский перец и помидоры. Лето было жаркое. Легко ли ухаживать за растениями в сорокоградусную жару? Болгарский продаю по 100, лук по 80 тенге. Нам тоже не легко. Горожане кто-то понимает, кто-то ругает, что цены высокие. Мы придерживаемся средней цены. Если бы продукции много было бы, цены упали бы в раз. Луком никто не хочет заниматься, хлопот много», — рассказывает фермер Батыр Шарипов.

На ярмарке сельчан, продающих свою продукцию, можно определить сразу. Они торгуют по ценам, значительно ниже базарных. Между рядами, действительно, много перекупщиков. По словам горожан, они цены держат высокие, да еще и обвесят.

«Как пенсионерам жить? Депутаты, они хорошо живут. Они разве о нас побеспокоятся? Зарплату себе подняли. А как прожить на 45 тысяч тенге? А еще нет отопительного сезона. Да еще за газ-свет надо рассчитываться», — Татьяна Одноплескова рассчитывала купить продуктов по низким ценам, но вынуждена уходить ни с чем.

Пенсионеры говорят, что если бы пенсию подняли с учетом повысившихся цен на продовольственные товары, такого бы возмущения сейчас не было. Шымкентцы предлагают депутатам, прежде чем устанавливать размер прожиточного минимума, учитывать без конца увеличивающиеся тарифы и реальные цены на товары из продовольственной корзины.

Шынар Оразова