Чтобы мама не ругала: в ЮКО девушка придумала свое похищение

В Мактааральском районе ЮКО семнадцатилетняя барышня придумала собственное похищение. Девушка задержалась на прогулке с парнем и сказала матери, что ее похитили. Перепуганная мать, не раздумывая, обратилась в полицию.

«В дежурную часть 1-го отдела полиции Мактааральского РУВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь, 2000 года рождения, вернувшись домой сообщила, что ее похитили неизвестные лица, которые незаконно удерживали ее в неустановленном месте. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР 1-го ОП Мактаральского РУВД по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы»», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что похищение оказалось инсценировкой. Выяснилось, что в тот день молодая девушка допоздна задержалась на прогулке со своим парнем, и чтобы мать девушки ее не ругала, они выдумали историю с похищением.

В настоящее время по факту в 1-м ОП Мактааральского РУВД возбудили уголовное дело по статье 419 «Заведомо ложный донос». Проводится досудебное расследование.