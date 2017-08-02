Доллар за сутки подорожал на 4,5 тенге, сообщает forbes.kz. В среду, 2 августа, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

— доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),

— евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),

— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 29 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 334,53 тенге за доллар (+4,46 тенге), объем торгов – 212 700 тыс. USD (+185 400 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 396,20 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 49,7066 тенге за юань (+0,7583 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.