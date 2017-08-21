Доля работающей молодежи в Казахстане упала до минимума

Молодежь в общей численности экономически активного населения Казахстана составляет 25,5%, что является самым низким показателем за последние 14 лет.

За год объем рабочей силы в республике вырос на 0,5%, при этом доля молодых людей (15-28 лет) сократилась на 9,1% (153,5 тыс. человек), передает 365info.

Общий же рост трудовых ресурсов объясняется увеличением количества работников старше 55 лет: за последние 5 лет таковых стало на 19,5% больше.

В качестве еще одной причины снижения доли молодежи называется изменение структуры рынка труда и рост доли самозанятых. Так, по данным Министерства национальной экономики РК, за минувший год 1,1% работающего населения страны перешли на самозанятость.