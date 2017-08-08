Фонд помощи животным «Вторая жизнь» ищет волонтеров в Шымкенте. С призывом помочь бездомным собакам, живущим в приюте, к пользователям социальных сетей обратилась учредитель и волонтер фонда Эмилия Ускенова.

«Второй год мы берем животных (чаще собак), лечим, выхаживаем, пристраиваем в семьи. Кто-то не сразу находит новый дом. Кто-то слишком болен, кто-то стар.

Раньше все животные были на передержках платных, у нас по домам и у друзей.

Но год назад мы нашли отличный вариант и взяли в аренду питомник. Это теперь наш приют! Его оплачиваем все мы. Помогают нам сборы от вас на киви, в ящиках и аукционы. Огромное всем вам спасибо!» — отметила Эмилия.

Но самая большая проблема на сегодня — даже не деньги, считает волонтер, не хватает рабочих рук.

«Погулять, поиграть, вычесать наших собачух… Много планов на август, но нам просто не хватает сил, людей для воплощения!» — пишет Эмилия.

Желающие помочь могут позвонить по номеру 8-707-956-11-16. Каждому волонтеру будет выдан бейджик для прохода в приют.