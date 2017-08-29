«Грехи кредита»: высказывания муллы вызвали скандал в ЮКО

Нешуточный скандал разгорается из-за высказываний имама Абдугаффара Сманова о грехе кредита, пишет 365info.kz.

Мулла мечети Сарыагашского района во время проповеди заявил, что по высказыванию пророка Мухаммеда брать деньги под проценты равнозначно совершению семи актов прелюбодеяния со своей матерью. Также он привел пример о последствии греха невыплаченных долгов.

«Как-то во время жаназы (заупокойная молитва по покойнику, совершаемая перед погребением — прим. авт.) мы спросили, есть ли у покойного долги. Тогда его отец сказал: «У него кредит на 12 миллионов, но я ни за что выплачивать его не стану. Можете выкопать его тело и перезахоронить у себя дома». А если такой кредит будет у вас? Неважно, откуда вы взяли долг. Это самый большой грех», — считает священнослужитель.

Такие высказывания и проповеди вызывают удивление у прихожан и вызывают большой резонанс. По этому поводу мы обратились к главному имаму области. Ахметжан Керимбек отказался от официального ответа, но предположил, что Абдугаффар Сманов должен был для начала получить предупреждение от главного Духовного Управления мусульман Казахстана. Более того, главный имам ЮКО знал о подобных проповедях подопечного уже давно. Как сложится его дальнейшая судьба, решит ДУМК, заверил Ахметжан Керимбек.

Почему местное руководство духовенства закрывает глаза на столь очевидные промахи подопечных, объяснил религиовед Абдулла Бахадыр. Он считает Абдугаффара Сманова псевдомуллой и уверен, что таких среди местных имамов полно. Религиовед категорически против проповеди Сманова и уверяет, что все это влияние арабов.

«Это полный бред. Это арабизация истинного ислама. Самое ужасное, что все молчат. На верхушке ДУМК даже не рвутся бороться с псевдомусульманами. У нас тут тем более трусят. Почему? Страшно им. Боятся за свои места. А такие высказывания — это зверство! Сравнить кредит с прелюбодеянием… Да истинный ислам никогда женщину не унижал! Таких бездарных имамов, которые у арабов обучаются и травят тут своих, полно. Такие вещи о кредитах обычно пишут ваххабитские сайты», — говорит председатель общественно объединения «Нур Мура» Абдулла Бахадыр.

Связаться с самим автором скандальной проповеди нам не удалось. Его телефон вне зоны доступа. Абдугаффар Сманов — активный пользователь соцсетей. Он является имамом Сарыагашской районной мечети и директором медресе, где обучают детей. Видео с проповедями муллы активно обсуждают в интернете и рассылают в мессенджерах.