На Курбан-айт 17 маршрут будет возить шымкентцев бесплатно

Вниманию жителей и гостей города Шымкент. 1 сентября, в честь праздника Курбан-айт, по инициативе акимата города и при поддержке компании «GREEN BUS», микроавтобус маршрута № 17 (ост. Озеро — мкр Кайтпас) будет обслуживать пассажиров абсолютно бесплатно.

И еще одна приятная новость. В канун праздника Курбан-айт 1000 малообеспеченных семей Шымкента получили продуктовые наборы от предпринимателей.

Как пояснили в отделе предпринимательства, списки малоимущих предоставили районные акиматы — по 250 с каждой семьи. В каждом продуктовом наборе -растительное масло (3 л) и мешок муки (25 кг).