Недобросовестный подрядчик «похоронил» водопровод Ленгера

Жители города Ленгер в ЮКО пятые сутки сидят без питьевой воды. Жители говорят, что это уже не в первый раз. Устав обращаться в разные инстанции, и так и не получив помощи от властей, ленгерцы обратились за помощью к журналистам.

Питьевая вода — понятие условное. Из кранов ленгерцев текла мутная жижа, разбавленная мусором, тиной и червями. Жители, которые до сегодняшнего дня пользовались грязной водой, теперь лишены и этой возможности. Из-за тех, кто взял на ремонт вышедшей из строя системы водопровода несколько миллионов тенге, но так ничего и не сделал, люди вынуждены покупать питьевую воду.

Проблеме семь лет. И если раньше водопроводную воду с тиной, глиной и червями ленгерцы использовали на бытовые нужды, то сегодня другой воды, кроме бутилированной у них нет.

Евдокия Абилова, жительница Ленгера: «Нам сказали подключиться к новому водопроводу. Мы надеялись, что навсегда избавились от грязной и вонючей воды, так теперь нам вообще воду отключили. И как нам теперь быть. Сколько можно терпеть эти издевательства?! От той старой воды мы свое здоровье потеряли. Куда власти смотрят?»

Улдаркул Исабекова: «В прошлом году, когда проводили трубы, мы платили по 800 тенге за каждый метр. Нам тогда говорили — осенью будете с водой. Уже второй год идет — воды нет. Сейчас вторые сутки идут, как мы без воды. И до этого на два дня отключали. А старая вода грязная была. Мы ее отстаивали и пили».

Подрядчик отказывается отвечать за свою работу, говорят местные чиновники. Прокладка водопровода, стартовавшая семь лет назад, до сих пор не завершена, более того: то, что уже сделано, не отвечает никаким нормам. Компания «Ленгер су» отказывается принимать водопровод на свой баланс.

Айтбай Тажибаев, руководитель отдела аварийных работ: «Воды нет, потому что подрядчик ее не подключил. Они говорят, что у них нет средств. А старым водопроводом пользоваться нельзя. Старые трубы порваны. Их отремонтировать мы не можем, ремонту не подлежат. Новую линию мы не приняли, потому что там много недоработок».

Специалисты не скрывают — в ближайшее время воду подключать не будут. По их словам, сейчас ремонтируются аварийные участки на новом водопроводе. На эти цели из бюджета выделено 46 млн тенге.

Сержан Дуйсебаев, замакима Толебийского района: «Подрядчик не выполнил весь объем работ. Там трубы сгнили. Даже подключить водопровод невозможно. Потому что подрядчик подсоединил его к старому водопроводу. Компания «Шымкентгазмонтаж» должна все исправить до зимы. Мы обратились с заявлением на эту компанию в Департамент внутренних дел. Ведется следствие. Поэтому сейчас у нас такая проблема с водой».

В одночасье решить проблему с водоснабжением Ленгера невозможно, говорят чиновники. Похоже, миллионы, выделявшиеся из бюджета на благое дело, пошли не по назначению. К слову, компания — подрядчик, похоронившая водопровод Ленгера, принадлежит народному избраннику. А люди, уставшие от безводья теперь намерены обратиться к президенту. Они надеются, что гарант конституции решит их проблему.