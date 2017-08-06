Нью-йоркский полицейский из Шымкента снимается в фильме Нурлана Коянбаева

Нью-йоркский полицейский родом из Шымкента Димаш Ниязов снимется в фильме «Бизнес по-казаxски в Америке», продюсером которого является известный телеведущий Нурлан Коянбаев, передает Tengrinews.kz. Об этом в Instagram сообщил телеведущий.

«Самый лучший полицейский Нью-Йорка Димаш Ниязов снимается в фильме «Бизнес по-казаxски в Америке». Это дебют Димаша в кино. Родившись в Шымкенте, Димаш переехал в Нью-Йорк в 13 лет. За короткое время он был признан лучшим полицейским города. Кроме того, он профессиональный боксер. Продюсер фильма — Нурлан Коянбаев. Сегодня Димаш Ниязов приступил к съемкам в фильме в Лос-Анджелесе. Фильм будет показан во всех кинотеатрах страны к концу этого года», — сообщил Коянбаев.

Димаш Ниязов — полицейский из Нью-Йорка, уроженец Казахстана. В возрасте 13 лет переехал на постоянное место жительство в США. Три года работает в NYPD (New York City Police Department), патрулирует район Бруклина. В начале 2017 года он был признан лучшим полицейским Нью-Йорка.

В интервью Tengrinews.kz Ниязов рассказал о своей работе, ответственности сотрудников полиции за получение взяток и нарушение дисциплины в США. Отметим, что недавно автор многочисленных документальных фильмов о казахстанцах в США Канат Бейсекеев снял короткометражку о Ниязове. В 11-минутной серии герой рассказывает о своей работе, жизни, увлечениях спортом.