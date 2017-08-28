Учебники не для всех, оценки, которых нет, и пятидневка в школах Шымкента

Всего неделя осталась до события, которого, уверены, многие родители ждут с замиранием сердца. Опять начнутся уроки, домашние задания, истерики по поводу оценок. Хотя… с нового учебного года нам обещают совершенно новые критерии оценивания. А еще пятидневку, которая на поверку таковой не оказалась.

Бесплатные учебники не всем

В доме книги «Толе би» по проспекту Тауке хана – тишина. Нет здесь и очередей и толчеи, свойственной последним дням августа.

– Как непривычно тихо у вас сегодня, – говорю я продавцу.

– Так ведь сказали всем, что учебники в школах раздадут, вот и не идут люди. А ведь на самом-то деле бесплатными учебниками обеспечат не все параллели. Остальным придется покупать, – отвечает мне продавец.

Нас еще в мае предупредили, что учебники для нашего, третьего класса есть, правда, достанутся они не всем. Сначала раздадут учебники малообеспеченным и детям из многодетных семей, затем остаток распределят среди остальных. Какие-то учебники таки придется купить. Нам не хватило учебника по «Литературному чтению» и «Казахскому языку». Их и сказали приобрести. Что касается учебников по труду и ИЗО, то нас предупредили, что в сентябре, возможно, их выдадут. Если нет, то тоже придется покупать.

Кроме основных учебников в нашем классе используется дополнительная литература в виде «Тематического контроля учащихся» и тетради «Юным умникам и умницам». Благо, все это есть в «Толе би» и бегать по городу в поисках книг мне не пришлось. А вот обошлось все это удовольствие (3 учебника и 4 рабочих тетради – доплитература) – 6300 тенге. За обе части литературного чтения пришлось заплатить 1700 тенге, за учебник казахского языка – 1400 тенге. Оставшаяся сумма – 3200 – стоимость дополнительной литературы.

Так насколько правы те, кто заявлял, что учебники в школах будут выдаваться бесплатно?

Как рассказала руководитель научно-методического центра отдела образования города Шымкента Кенжегуль Сагиндыкова, бесплатными учебниками в этом году будут обеспечены классы, которые занимаются по так называемой «обновленке»: «Это те параллели, которые у нас идут по обновленной программе. В этом году это 2, 5 и 7 классы. Они будут обеспечены учебниками на 100%. Кроме того, первоклассникам, которые перешли на обновленку, как вы знаете, еще в прошлом году, необходимы рабочие тетради. Так вот все эти рабочие тетради мы также закупили, и все учебники и тетради уже завезены в школы. Что касается остальных параллелей, то у нас обеспечение идет в районе 80-85%. Сначала все учебники распределят среди учеников из социально уязвимых слоев, затем – всем остальным. Какие-то учебники родителям все же придется докупать».

Новые оценки

В новом учебном году оценок в привычном формате вы больше не увидите. И не стоит каждый день, проверяя дневник, возмущаться: «Ты был в школе целую неделю, а в дневнике ни одной оценки! Что ты вообще на уроках делал?!»

Хотите узнать? Тогда откройте электронный журнал и посмотрите. Пролистайте тетради ребенка – там вы найдете то, что теперь называется формативной оценкой.

«Формативное оценивание проводится непрерывно для предоставления обратной связи (комментариев и рекомендаций) учащимся по улучшению своего обучения. При формативном оценивании оценка вашему ребенку не выставляется. Родителям необходимо обращать внимание на обратную связь учителя и помогать ребенку в достижении результатов обучения. Это позволит своевременно устранить возможные пробелы в обучении и подготовиться к суммативному оцениванию.

Например, на уроке дети решали примеры. Учитель может оставить замечание в электронном дневнике или в тетради следующего содержания: «Хорошо вычитаешь двузначные числа. Повтори: 1) порядок действий в выражениях, 2) сколько дециметров в одном метре». Это и есть так называемое формативное оценивание. То есть учитель дает направление ученику и его родителям тоже – где, какие навыки лучше подтянуть», – говорит Кенжегуль Актоктыевна.

Кроме того, в начальной школе формативное оценивание может быть в форме звездочек, солнышек из цветной бумаги. «Тут каждый учитель, насколько позволяет его фантазия и возможности может сам поощрять ребенка», – добавляет Кенжегуль Сагиндыкова.

И если с формативным оцениванием мы пока худо-бедно разобрались, то что же такое суммативное оценивание? Суммативное оценивание проводится для оценки уровня усвоения содержания учебной программы в виде баллов: после изучения каждого раздела учебной программы (суммативное оценивание за разделы) и в конце четверти (суммативное оценивание за четверть). Баллы суммативного оценивания накапливаются и переводятся в четвертную оценку в конце четверти и в годовую оценку по завершении учебного года.

«Хочу отметить, что в электронном журнале обязательная графа, помимо фамилии, имени и отчества ребенка – его ИИН. То есть все привязано к этому коду. А значит, в будущем как-то повлиять на конечную оценку не получится. Ребенку автоматически будет выставлена годовая оценка, которую он зарабатывал на протяжении всего учебного года», – добавляет Кенжегуль Сагиндыкова.

А как же обычный, не электронный дневник? Значит ли это, что его можно не покупать? Нет, дневник остается средством связи между учителем, учеником и родителями, а также тем самым документом, в который будут записываться домашние задания. Вот тут родительский контроль даже очень нужен. Нет домашнего задания – поинтересуйтесь – почему ребенок его не записал, что его отвлекло.

Пятидневка, которой нет

С первого сентября для параллелей «обновленки» вводится пятидневка. При этом ни один день каникул не пострадает, – заверяют чиновники от образования. И тут же добавляют: «В субботу все равно дети будут приходить в школу». Что это за пятидневка такая – адресовали мы вопрос Кенжегуль Сагиндыковой.

«Дело в том, что в учебном плане есть так называемая вариативная и основная части. То есть основная – тут все понятно, но вариантная – это факультативы, кружки, которые «разбросаны» по всем шести дням обучения. Теперь их все мы выносим на субботу. Основных предметов в этот день не будет. Еще раз подчеркну – только факультативы и кружки. То есть в субботу ребенок тоже будет занят в школе», – ответила Кенжегуль Актоктыевна.

О пятидневке в чистом виде мы пока можем только мечтать. Ведь для того, чтобы ее осуществить, необходимо достаточное количество школ. Да таких, чтобы дети в них учились только в одну смену. А у нас в городе, как известно, есть школы с трехсменным обучением, есть перегруженные школы, в которых так нелюбимое слово «трехсменка» заменили на «подсменку», но проблемы это не решило.

В числе перегруженных – шымкентские школы № 1, 9, 23, 46, 47, 65 и ряд других. В этих учебных заведениях между уроками первой и второй смены в расписание стараются втиснуть еще и так называемую подсменку. Ее, как правило, организуют для учеников многочисленных начальных классов.

К примеру, в прошлом году в первые классы школы-гимназии №1 им. А. Пушкина набрали более 700 учеников – с трудом хватило букв в алфавите, чтобы обозначить каждый класс. Планируется, что в ближайшие четыре года в городе будет построено 17 школ. Только почему-то думается, что и этого количества все-равно не хватит.

Главное, чтобы администрации переполненных школ не занялись импровизацией. В конце прошлого года родители одной из городских школ рассказали, что директор решила построить дополнительные классы… в школьных коридорах. Так она увидела возможное решение проблемы. И ведь многие родители эту идею поддержали, мол, чем будут наши дети слоняться по школе в поисках свободного кабинета. Пусть уж лучше в дополнительно построенном позанимаются.

Благо, здравый разум восторжествовал, и администрация школы отказалась от этой затеи, грозившей в случае ЧС стать настоящей братской могилой для школьников.

Саида Турсуметова