Первый зампрокурора ЮКО проведет личный прием

Первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области проведет личный прием в Шымкенте.

9 августа в 15-00 в здании прокуратуры Енбекшинского района состоится личный прием граждан и представителей юридических лиц первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области Хали Маматаевым.

Предварительная запись на прием будет производиться в здании прокуратуры Енбекшинского района до 15-00 восьмого августа.

Телефоны для справок: 42-06-51, 42-06-57

Адрес: мкр. Нурсат, б/н, г. Шымкент.