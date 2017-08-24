Пилоты шымкентской авиакомпании SCAT пройдут обучение в Ташкенте. О готовности наладить активное сотрудничество в подготовке пилотов SCAT Airlines и Учебно-тренировочного центра НАК «Узбекистон хаво йуллари» сообщает podrobno.uz.

«Иностранцы проявляют интерес, у нас уже из Казахстана тренируется, есть целый пакет заявок на Boeing», – сказал корреспонденту директор Учебно-тренировочного центра Национальной авиакомпании Узбекистана Георгий Геловани.

По его словам казахстанские компании SCAT Airlines и Air Astana планируют подписать с центром годовой контракт.

«У них были обязательства перед другими центрами, сейчас они постепенно переходят к нам. Со следующего года они практически полностью будут работать у нас», – отметил Геловани.

Что касается полноценной подготовки пилотов, то «Узбекистон хаво йуллари» впервые начнет готовить их начиная с 2018 года. Набор будет проводиться исходя из потребностей НАК, которую определит Летный комплекс авиакомпании с учетом того, что обучение будет длиться около двух лет.