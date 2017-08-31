Полицейские в ЮКО задержали подозреваемого в автоугоне и краже аккумуляторов

13 августа в дежурную часть Сайрамского РУВД с заявлением обратился 32-летний местный житель о том, что неизвестные лица угнали его автомашину марки «ВАЗ», в котором находились деньги в сумме 250 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Сайрамского РУВД задержали подозреваемого, местного жителя, 1978 года рождения, ранее судимого, который признался в содеянном.

В настоящее время следствием установлена причастность 39-летнего мужчины к более 20 фактам краж аккумуляторов и угона автомашин. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Задержанный арестован. Проводится досудебное расследование.

Полицейские ЮКО напоминают гражданам о необходимости быть внимательными к своему имуществу.

Необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не стать жертвой преступных посягательств. Не стоит оставлять в салоне своей автомашины документы, деньги и другие ценные вещи, чтобы не привлекать внимание преступников. Не оставляйте ключи в замке зажигания, а машину открытой, даже если вышли из нее на короткое время.

Обязательно установите на нее надежную охранную сигнализацию и ставьте машину на охраняемую стоянку или хорошо освещенное место.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «102».

Пресс-служба ДВД ЮКО