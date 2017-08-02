Полицейские ЮКО по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении женщины.
В дежурную часть ОВД города Кентау обратилась 45-летняя жительница Туркестана с заявлением о том, что на нее напал неизвестный мужчина.
Злоумышленник силой отобрал у нее сумку с деньгами в сумме 50 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. Однако потерпевшая смогла сообщить полицейским некоторые приметы предполагаемого грабителя.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД г. Кентау по горячим следам задержали подозреваемого, 1992 года рождения, местного жителя, который признался в содеянном.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР ОВД г. Кентау по статье 191 УК РК «Грабеж». В качестве вещественного доказательства изъята часть краденого имущества.
В настоящее время полицейскими устанавливается причастность задержанного и к другим аналогичным фактам преступления. Проводится досудебное расследование.
Пресс служба ДВД ЮКО
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