Прокуратура ЮКО объяснила, почему «шымкентский усенов» попал под амнистию

В прокуратуре ЮКО прокомментировали скандальное дело по ДТП годовалой давности, в которой по вине водителя спорткара BMW погиб дорожный рабочий, а еще трое получили травмы, пишет liter.kz.

На днях журналисты выяснили, что находившийся в розыске подозреваемый в смертельном наезде был амнистирован. Более того, из этого из дела неожиданно исчез погибший, а водителя только лишили прав на два года.

Эта новость всколыхнула общество, а Исмаил Сулеймен немедленно получил прозвище «шымкентский усенов». А гражданский активист даже устроил в Шымкенте акцию памяти погибшему под колесами рабочему. Теперь в надзорном ведомстве подробно рассказали, как было дело.

«Согласно материалам уголовного дела, 13.08.2016 года примерно в 5.30 в Шымкенте на пересечении улиц Кунаева и Иляева Сулеймен Исмаил 1996 г.р., управляя автомашиной BMW-630г/н 312 HBA 02 совершил наезд на работников «Куат Жылу орталыгы» — Хабибуллаева Муратбеква 1995 г.р., Асильбаева Ерикбека, Исабекова Берика и Батыршаева Сержана, которые вели дорожные работы. Хабибуллаев скончался на месте»,- говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ЮКО.

После ДТП Сулеймен сбежал с места аварии и, как известно, даже покинул страну. Но только через пять дней 18 августа, его объявили в международный розыск. Однако так и не нашли. А вот через полгода после трагедии виновник ДТП вдруг сам явился в полицию, причем сразу с заявлением об амнистии.

«Кроме того, от потерпевших сторон были поданы встречные заявления о примирении сторон и отсутствии претензий. В связи с чем, избранная в отношении Сулеймен мера пресечения «содержание под стражей» была отменена. Согласно закона об амнистии, в связи с 25-летием Независимости РК, 15.02.2017 года производство по делу прекращено в соответствии со статье 35 ч.1.п.3. УПК РК (амнистия)», — пояснили в прокуратуре.

Остальное уже известно, через месяц, 30 марта, в административном суде Исмаила Сулеймена лишили прав на вождение автомобиля сроком на два года и приговорили к штрафу в 15 МРП.

Напомним, ДТП с участием серебристого БМВ с алматинскими номерами произошло в Шымкенте ранним утром 13 августа 2016 года. Машина на скорости въехала в рабочих и упала в траншею.

На месте погиб Хабибуллаев Мурат Алибекулы, ему был 21 год. Трое дорожных рабочих — двое 18-летних и 38-летний — получили травмы различной степени. Виновник ДТП тогда смог выбраться из авто и скрыться.