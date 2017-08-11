Работодатель сможет через Egov.kz получать информацию о своем работнике

Правительство для граждан запустит новую услугу, благодаря которой третьи лица смогут получать любую личную информацию о гражданах, пишет informburo.

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустит новую услугу «Доступ к личной информации третьих лиц». Об этом в интервью журналистам сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

«Например, я работодатель и требую у вас адресную справку. Я смогу её запрашивать сам на портале, вам придёт эсэмэска: подтверждение и согласие на запрос. Вы подтверждаете либо с ЭЦП, либо через SMS, и работодателю открываются все ваши персональные данные», – сообщил он.

Таким образом, казахстанцам не придётся бегать за справками в ЦОН, и получение этих справок ляжет уже не на их плечи, а на плечи работодателя. Он отметил, что эту услугу планируют ввести уже в начале 2018 года.

«В следующем году в первом квартале думаем уже запустить. Здесь больше технические моменты. Мы сейчас всех, кто получает услуги, просим привязать свой ИИН и получить ЭЦП, чтобы, когда это заработало, вы лишний раз не приходили в ЦОН», – уточнил Аблайхан Оспанов.

По его словам, таким образом — с разрешения самих граждан — третьи лица смогут запрашивать любую личную информацию о нём через egov.kz.

«Любую информацию, в том числе и справку о судимости, чтобы от вас никто не требовал (принести её. – Авт.), с вашего разрешения третье лицо может получить из базы», – отметил Аблайхан Оспанов.