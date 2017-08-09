Руслану Жанпеисову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям

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Руслан Жанпеисов

Завершено расследование уголовного дела в отношении самого известного в Казахстане «охотника на полицейских» Руслана Жанпеисова, и в скором времени он предстанет перед судом. Согласно предъявленным этому молодому жителю Шымкента обвинениям ему грозит до семи лет лишения свободы, пишет time.kz.

Большая слава пришла к простому инженеру по технике безопасности из маленькой частной конторы пару лет назад. Бойкий на язык Руслан за относительно короткий промежуток времени стал без преувеличения звездой YouTube. Энергичный молодой человек с редкой по нынешним временам самоотверженностью и принципиальностью в своих видео рассказывал о нарушениях, с которыми сталкивался в повседневной жизни.

Чего стоил только один скандал, устроенный Жанпеисовым летом 2015 года в здании ТОО «Онтустик Жарык транзит», куда он пришел выяснить расхождения в счетах на оплату электроэнергии. Охранников не устроил внешний вид Руслана: он был в футболке, трико, на ногах — шлепки. Секьюрити не пустили нарушителя дресс-кода дальше входа, и тогда шымкентский Робин Гуд включил видеокамеру и вызвал полицию. В итоге руководству энергетиков пришлось перед ним публично извиняться.

Однако в разряд героев Всемирной паутины Руслан попал благодаря не этой истории, а видеороликам о работе дорожных полицейских. Количество просмотров его видеообличений превысило добрый миллион, за его творчеством пристально следили десятки тысяч подписчиков! В короткоминутных фильмах стражи порядка частенько выглядели как хамоватые, безграмотные и попирающие закон типы.

Автор видео, мастерски оперируя знанием правил дорожного движения и других нормативных документов, загонял своих героев в тупик.

Справедливости ради стоит отметить, что замечания и претензии видеооператора к людям в погонах со свистком во рту и жезлом в руках зачастую были вполне обоснованны: ведь они «паслись» в неположенных местах, были излишне придирчивы к водителям, откровенно грубили… В общем, эти ролики имели необыкновенную популярность у обывателей и вызывали зубовный скрежет у тех, кого они изобличали.

В одном только 2016 году, по данным ДВД Южно-Казахстанской области, видео Жанпеисова легло в основу восьми проверок, по результатам которых два человека были отстранены от занимаемых должностей, 12 получили взыскания!

Победную песнь борца за чистоту мундиров на дороге оборвал в середине марта его арест: Руслан был водворен в следственный изолятор по подозрению… в вымогательстве.

«В конце прошлого года к нам стали поступать сведения, что Жанпеисов занимается вымогательством денег, — поделилась с нами подробностями дела руководитель пресс-службы ДВД Южного Казахстана Салтанат КАРАКОЗОВА. — Свидетели и потерпевшие сообщали, что он шантажирует людей компрометирующим их видео. Сотрудники следственного управления проверили эти сведения: отсмотрели ролики, выложенные подозреваемым в Интернет, провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, и информация о противоправных действиях подтвердилась».

Другие подробности пресс-секретарь раскрывать не стала, сославшись на то, что до вынесения приговора суда это запрещено. Однако благодаря инсайдерам нам стали известны некоторые детали резонансного дела. Так, по версии следствия, в январе этого года один из сотрудников дорожно-патрульной службы написал рапорт о том, что скандально знаменитый блогер по имени Руслан якобы вымогает у него деньги за компрометирующее видео. Рапорт был взят в работу, и по разработанному коллегами сценарию полицейский согласился выкупить компромат. Молодой человек проявил осторожность — в назначенный час отправил за деньгами курьера. Посыльный получил от «жертвы» 50 000 тенге, отзвонился Руслану и тут же был задержан полицейскими. Одновременно в другом конце города оперативники накрыли и Жанпеисова.

Следствие шло четыре месяца, но это обстоятельство не помешало ему дважды предстать перед судом. Один раз по иску четырех сотрудников дорожной полиции, попавших в объектив камеры. Стражи порядка заявили, что съемка велась без их разрешения, и потребовали с блогера за моральный ущерб один миллион. Суд их не поддержал.

А вот второй судебный процесс сиделец СИЗО проиграл: суд обязал Жанпеисова выплатить 4 млн. тенге, которые он позаимствовал у своего знакомого еще зимой прошлого года, но так и не вернул. Тем временем завершилось следствие о вымогательстве, которое отправило «охотника за полицейскими» в изолятор.

«По пяти эпизодам подозреваемому предъявлено обвинение по трем статьям УК, — сообщила Салтанат Каракозова. — Это «вымогательство в группе лиц по предварительному сговору», «незаконное приобретение и использование специальных техсредств негласного получения информации» и «незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность госорганов, воспрепятствование законной деятельности госорганов или присвоение функций госорганов или их должностных лиц членами общественных объединений» (какое-то время Р. Жанпеисов состоял в ОСА — обществе содействия автомобилистам. — З. М.)».

Сейчас материалы этого уголовного дела инспектирует прокуратура. Последнюю точку в нем поставит суд.

Очень интересно, каким окажется конечный результат. Ведь с 15 июля в силу вступили поправки в законодательство о дорожном движении, согласно которым водители авто, которых остановили полицейские, вправе снимать свой диалог со стражами порядка на видео.

Зауре Мирхаходжаева

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