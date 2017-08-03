Сайрамский районный суд ЮКО подвел итоги первого полугодия. Председатель суда Берик Тыныбеков провел анализ и статистику отправления правосудия по гражданским, административным и уголовным делам.

Свыше полутора тысячи гражданских дел было рассмотрено Сайрамским судом. Порядка 1300 из них закончено. Отменено лишь три решения, изменено шесть. По административным делам рассмотрено 429 материалов. Ни по одному не было отмены или изменения. Из 81 уголовного дела, рассмотренного в Сайраме, также нет ни одного отмененного или измененного. Такой показатель говорит о высоком качестве отправления правосудия. На особом счету коррупционные преступления.

«В суд за 6 месяцев текущего года поступило шесть коррупционных дел, — сообщил председатель Сайрамского районного суда Берик Тыныбеков. — Все они рассмотрены с вынесением решений. По трем назначены были штрафы на 42 млн. тенге. Два приговора уже исполнены. Одно дело — условное осуждение, так как гражданин совершил преступление еще до вступление закона. Еще по одному делу ограничение свободы; и одно — лишение свободы.

Продолжается работа суда и местных органов по развитию в районе института медиации. В каждом из 11 сельских округов и отделах полиции открыты кабинеты медиации. Это сразу же сказалось на рассмотрении мелких правонарушений.

«Количество уголовных дел уменьшилось в 2,5 раза. Это результат нашей совместной работы с местными органами. Так как эти мелкие проступки небольшой тяжести прекращаются на стадии досудебного разбирательства. Там мелкие хищения между соседями, которые сами мирятся, решают свои проблемы путем медиативного соглашения», — отметил Б. Тыныбеков.

Подвели в суде и итоги амнистии. В Сайрамский суд поступило всего 157 представлений. Из КУИС — 141 (рассмотрено 52) в отношении осужденных, совершивших преступление небольшой и средней тяжести.

«84 представления по тяжким преступлениям. В этой категории для женщин и несовершеннолетних, осужденных по тяжким преступлениям, срок был сокращен до половины неотбытого. По остальным делам сократили сроки на одну четвертую неотбытого», — сообщила судья Салтанат Кабылова.

Судьи Сайрамского района всерьез взялись за изучение английского языка. Заключено соглашение с центром развития языков при акимате района, и уже проведены начальные курсы.