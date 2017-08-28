Школы Шымкента: где, как и в чем?

До завершения ажиотажа с покупкой формы, учебников, школьных принадлежностей осталось совсем немного времени. Буквально, несколько дней – и в Шымкенте дети сядут за парты.

О всеобщей истерии на тему «собери ребенка в школу» не говорит только ленивый, как будто тетрадки и ручки после первого сентября перестанут выпускать, а те, что не проданы, изымут с продажи… Это обсуждается.

А вот о том, как и где будут учиться наши дети, горожане предпочитают молчать. Просто потому, что доподлинно пока не знают.

Однако, новости есть и более чем приятные. 4800 школьников Шымкента начнут учебный год в новых школах. Это дети микрорайонов Достык, Акжайык, Жанаталап, Кайнар булак и Сауле. Новая школа на 1200 мест должна открыться в декабре и в АДЦ.

А вот проблема трехсменного обучения в школе жилого массива «Таскен» должна решиться в следующем году. Готовится проектно-сметная документация и для строительства школы в микрорайоне Самал-3. Ее строительство запланировано на 2018 год.

Также с сентября в новые здания пойдут учащиеся школ №№125, 128, 129. Кроме этого, сейчас идет реконструкция зданий пяти городских школ. Все они будут введены в эксплуатацию до конца августа.

С проблемными 1-й гимназией и 65-ой школой вопрос медленно, но решается. По информации руководителя городского отдела образования Шымкента Жанат Тажиевой, идут исследовательские работы для строительства пристройки к школе-гимназии №1. А для возведения пристройки к гимназии №65 уже изъят земельный участок площадью 0,72 га. Работы на этих двух объектах начнутся в ближайшие годы.

Правда, детей, идущих в первый класс, меньше не становится. А значит, построенные в этом году школы, через несколько лет станут тесными для стремительно растущего Шымкента. В этом сентябре планируется принять в школу порядка 21 тысячи первоклассников, сейчас принято уже 14582 ребенка. Регистрация детей в первый класс впервые происходит в электронном виде. Цель такой реформы – искоренение коррупции в системе образования и облегчение процесса поступления в школу. Теперь родители на специальном портале могут узнать о рейтинге школ, их материально-технической базе и подать заявление в понравившуюся школу.

Приоритет в каждой школе, конечно, отдается детям, живущим по микрорайону, закрепленному за школой. Те, кто не по адресу, принимаются в последнюю очередь – после комплектации класса «местными» детками. Правда, даже с местными в городских школах, особенно тех, которые расположены в центре города или считаются наиболее сильными, все равно перебор.

Проблема остается неразрешимой уже не первый год, отсюда и трехсменное обучение в переполненных школах.

«В Шымкенте пять школ с трехсменным обучением, – говорит руководитель отдела образования Жанат Тажиева. – Чтобы не прерывать процесс учебы для детей, мы предусмотрели учебные кабинеты в близлежащих школах. К примеру, для учащихся школ №№9 и 23 выделили классы в школах №№14 и 20. Сейчас ищем здания для школ №№1, 46 и 65… Полностью проблема трехсменных школ должна решиться до 2020 года…»

Решится ли? В официальных садиках Шымкента ждут своей очереди в школу еще 53213 ребятишек-дошколят. И это, как говорят педагоги, учтенные дети. А сколько детей в городе сидит дома с нянями или воспитываются у бабушек-дедушек? Никто не считал…

И в этом году считать не стоит, время покажет. Сегодня родителей волнует вопрос со школьной формой, как впрочем, и в прошлые годы. На все родительские письма ответственные лица в министерстве образования и науки РК дают единый ответ:

«Требования к школьной форме утверждены приказом министра образования и науки РК от 14 января 2016 года №26, который размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Әділет».

Право определять, какой должна быть обязательная школьная форма, закреплено за родителями и педагогами организации образования.

Обязанность родителя – обеспечить ребенка формой, которая должна соответствовать по цвету и фасону школьной форме, утвержденной в данном учебном заведении до начала нового учебного года».

Похоже, что большинство городских школ все же определились с внешним видом своих учеников – время изобретения индивидуальной школьной формы разнообразных расцветок для каждого класса, школы прошло. Сегодня это белый верх и темно-синий низ.

В родительских чатах классные руководители рассылают описание рекомендованной формы: это белая рубашка (блузка для девочек), темно-синие брюки и юбка (в складку или плиссированная), жилет, пиджаки или синие трикотажные кофты для зимы. Если будет очень холодно, то девочкам разрешено тоже ходить в брюках (синих). Для зимнего сезона рекомендованы белые водолазки.

На каникулах неоднократно поднимался вопрос о шкафчиках, которые так привлекают родителей в зарубежных фильмах о школьной жизни. И если родители северных регионов страны до сих пор обсуждают плюсы и минусы индивидуальных шкафов в школе, то Шымкент, с его переполненными классами, пока даже не заикается о таком «излишестве».

«Для обеспечения учащихся школ индивидуальными шкафами для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей изучена мировая практика негативного влияния школьных портфелей на здоровье детей ряда стран, – говорится в официальном сообщении МОН РК.

Например, в Израиле разработаны правила пользования школьным ранцем и строгое ограничение его веса. В Европе облегчают вес и на уроках выдают листы с раскрытой темой урока, и снабжают ксерокопиями страниц того же учебника, а дома подшивают в папку. В США введено ограничение веса и применяются штрафы к родителям и школам, которые не выполняют требования, а в учебных заведениях за каждым учеником закреплен личный ящик, где можно хранить все, что потребуется на занятиях.

Министерством совместно с заинтересованными госорганами и местными исполнительными органами проведена определенная работа в части нормативной основы приобретения организациями среднего образования индивидуальных шкафов (внесены дополнения в приказ от 22 января 2016 года №70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования»)».

В этом году обзаводиться шкафчиками будут школы Алматы, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. До нашей области очередь должна дойти к 2020 году. Впервые учителя Шымкента рады, что город не вошел в пилотный список образования: пока некуда сажать даже учеников…

И еще парочка хороших новостей для родителей. Количество времени на выполнение домашнего задания сокращено примерно на 1/3 по сравнению со старыми показателями: во 2-м классе – до 50 минут, в 3-4 классах – 70 минут, в 5-6 классах – 90 минут, в 7-9 классах – 110 минут, в 10-11(12) классах – 130 минут.

Домашнее задание в новом учебном году не будут задавать на праздничные, каникулярные дни, кроме чтения художественной литературы для общего развития, проектной работы, решения задач для углубленного изучения математики. Учащимся первых классов со второго полугодия, возможно, домашнее задание по чтению. Предусмотрен гибкий переход от ежеурочного домашнего задания к системе заданий на учебную четверть в старших классах.

За осанкой ваших детей, особенно младшеклассников, оказывается, должны следить в школе. Во всех общеобразовательных школах внедрено обязательное проведение утренней зарядки, подвижных игр на больших переменах и физкультурных пауз на уроках (приказ министра образования и науки РК от 16 июля 2008 года №421). В рамках учебно-воспитательного процесса предусмотрено формирование правильной осанки учащихся на уроках учителями, а также применение сберегающих здоровье технологий. Если в вашей школе нет зарядки, требуйте!

И ни пуха ни пера в новом учебном году!

Елена Бояршинова