Шымкентцы готовятся отметить Курбан айт

Курбан айт — праздник жертвоприношения ради Всевышнего. В этот день в каждом доме накрывают дастархан и вспоминают умерших близких. Но не каждый может зарезать барана. Что можно сделать в таких случаях мы узнали у имама.

Жительница мкр «Айкап» Лескуль-апай выбирает барана для жертвоприношения. В первый день Курбан-айта семья Бимуратовых помянет усопшего родственника. Пенсионерка уверяет, что цены в этом году вполне приемлемые — от 25 тысяч. К тому же дети уже взрослые, если что помогут.

Лескуль Бимуратова, жительница города: «В Курбан айт накроем большой дастархан и помянем всех, кто покинул этот мир. Пусть покоятся с миром. Всех поздравляю с Курбан айтом. Желаю всем семейного благополучия и здоровья».

Те, кому купить целого барана не по карману, идут за мясом на базар. Благо, сейчас на городских базарах работают мясные павильоны. В любое время, особенно перед праздником Курбан айт, здесь настоящее мясное изобилие.

Если средства позволяют, то к дастархану можно купить и сухофрукты. Завезённые из соседних государств: кишмиш, орехи, курага — дорогое удовольствие.

Служители мечети уверяют, что накрывать богатый дастархан и пытаться кого-то удивить, не обязательно. Самое главное — это почитание Аллаха и чистые помыслы. Помянуть усопших можно и за скромным столом.

Насреддин кажы Мауленов, главный имам мечети Ыбырай кажы: «Людям, у которых нет возможности, не обязательно резать барана. Можно накрыть дастархан, испечь бауырсаки, самое главное, чтобы был хлеб. Даже куском хлеба можно помянуть. Не нужно брать в долг, чтобы накрыть богатый дастархан. Даже в Коране написано, не нужно излишеств».

Поздравив всех с праздником Курбан айт, имам посоветовал, что в этот священный день необходимо поддержать малообеспеченные семьи и сирот. Добрые пожелания не будут лишними.