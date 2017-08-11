Смертельная авария в поселке Бадам унесла жизни трех человек

Смертельная авария в шымкентском поселке Бадам унесла жизни трех человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 11 августа. Грузовик выехал на встречную полосу и на полном ходу столкнулся с «семеркой». Водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой автомашины, 1985 года рождения, и два его пассажира, 1960 и 1984 годов рождения погибли на месте происшествия, а еще два пассажира, 1987 и 1992 годов рождения, доставлены с различными травмами в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи», — сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Водитель грузовика «Хово» 26-летний мужчина не пострадал. Он задержан и водворен в ИВС.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД Шымкента по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами». Назначены ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.