Сотрудники транспортного отдела Шымкента выполнили обещание

Обещали ответственные лица проложить в этом году асфальт на дорогах, ведущих к школе № 55 и выполнили.

Школа № 55 готова к новому учебному году. Отремонтирована и дорога, ведущая к учебному заведению. Подрядчики уложили новый асфальт, установили лотки.

«Были проведены работы по среднему ремонту – это само основание асфальтное и плюс лотки. Проводила работы подрядная организация ТОО «Онтустик Гимарат». На сегодняшний день объект полностью готов и сдан в эксплуатацию», — сказал Ерлан Есиркепов, заместитель руководителя отдела АД и ПТ г. Шымкент.

На асфальтирование дороги у строительной компании ушло меньше недели. Но, чтобы это случилось, местным жителям пришлось больше двух лет стучаться во все двери и рассказывать чиновникам о своей проблеме.

«Раньше пройти по этой улице в дождь было сложно. Но сейчас здесь уложили асфальт и ходить по ней одно удовольствие», — говорит местный житель.

На укладку трех дорог, ведущих к школе, арыки и тротуары из городской казны было потрачено порядка 7 млн тенге.

Бахром Абдуллаев