Ставший инвалидом после избиения матерью ребенок выписан из больницы в Шымкенте. Выписан из больницы 7-летний Асыл Батталгазиев, избитый своей матерью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ребенок, три месяца пролежавший в больнице, теперь временно проживает в доме методиста отдела опеки и попечительства Ордабасинского районного отдела образования Еркинай Жамаловой.

«Асыл играет с детьми, чувствует себя свободно. Мы хотели, чтобы он после трех месяцев в больнице почувствовал домашнее тепло, общался с детьми. К тому же, его документы еще полностью не оформлены. Законом предусмотрена возможность проживания ребенка в семье для получения семейного тепла. В рамках этого закона я взяла его к себе домой. Сейчас он хорошо спит, у него хороший аппетит. Правда, умственное развитие немного ниже его возрастного уровня. Он не может играть в одном месте, постоянно отвлекается. С ребенком нужно еще поработать с психологической точки зрения, нужно воспитывать», — сказала Е. Жамалова.

По ее словам, Асыл слабо владеет устной речью. Сейчас он старается учить стихи, у него большой интерес к жизни. С детьми разговаривает тихо, его приучают говорить более свободно. На оформление документов нужно еще около 15 дней.

Е. Жамалова говорит, что, возможно, возьмет Асыла под свою опеку. По ее словам, мальчик не часто вспоминает свою мать. Только иногда говорит, что хочет домой. Теперь он пройдет специальную медицинскую проверку.

Избитый своей матерью и получивший ожоги Асыл стал инвалидом. Напомним, в мае этого года 7-летний мальчик в тяжелом состоянии, без сознания попал в Ордабасинскую районную больницу.

Полицией было установлено, что ребенок был избит своей родной матерью. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 107 «Умышленное причинение ущерба здоровью средней тяжести», был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Сейчас в отношении 26-летней женщины ведутся следственные действия. Женщина дала расписку об отказе от ребенка. После этого суд лишил ее родительских прав.

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