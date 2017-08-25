Требованиям национального стандарта соответствуют далеко не все автовокзалы ЮКО. Об этом заявили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог после масштабного обследования автовокзалов области.

Хотя меморандум с управлением подписали все руководители автовокзалов региона. И времени у предпринимателей немало — целый год. Главное условие реорганизации — безопасность и удобство пассажиров. В ЮКО 7 крупных вокзалов и 23 автостанции.

Проверку текущего состояния автовокзалов специалисты управления начали с крупнейших пунктов отправления.

Автовокзал «Самал» ежедневно отправляет сотни автобусов и маршруток во все районы области. В этом году здесь был открыт новый, второй по счёту, зал ожидания, оборудованный всем необходимым для комфорта пассажиров.

Аскар Шалабаев, директор автовокзала «Самал»: «У нас по территории автовокзала установлено 28 камер, они централизованно контролируются, вся территория охраняется сотрудниками охранного агентства. Кроме этого дежурит ночью мобильная группа — следим за безопасностью каждого пассажира».

Другой крупнейший городской пункт отправления пассажиров — автовокзал «Бекжан». В сутки отсюда уходит до 350-ти автобусов и маршруток, в том числе и за пределы страны. Здесь предусмотрено всё для комфорта и безопасности пассажиров, не забыли даже о людях с ограниченными возможностями.

Галымжан Абуов, директор автовокзала «Бекжан»: «Мы уделили особое внимание обслуживанию инвалидов. Есть кассы, где обслуживаются люди этой категории вне очереди и специальные места в туалетах. Автобусы и маршрутки, отъезжающие с нашего вокзала украшены специальными логотипами с названиями компаний и пунктом отправления. Это также делается для удобства пассажиров».

Впрочем, пока похвастаться современными условиями могут единичные автовокзалы Южного Казахстана. Много работы для специалистов остаётся в районах области. Руководство некоторых пунктов отправления пассажиров к модернизации даже не приступали.

Максат Мырзабаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО: «Самыми необорудованными у нас остаются вокзалы в городе Арыси, где руководство даже не представило нам эскизы обновлённого здания. Проблемы в Мактаарале. Там есть посадочный пункт «Дильдабекова», он также не соответствует никаким стандартам. Для устранения недостатков мы выпишем им предписание с требованием привести вокзалы в соответствии с национальным стандартом».

Срок окончательной модернизации всем автовокзалам области установлен единый — январь 2019 года. К этому времени они должны быть оборудованы согласно национальному стандарту пассажироперевозок.

Данияр Худайбергенов