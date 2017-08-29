В борьбе с перекупщиками на ярмарке Шымкента чиновники проиграли

В Шымкенте на требования горожан о регулировании цен на сельхозпродукцию на субботней ярмарке ни областной, ни городской акимат так и не отреагировали. Ответработники, как и на прошлой неделе, лишь мониторили цены, не вмешиваясь в ценообразование.

Вполне возможно, все силы сейчас брошены на подготовку проведения дней ЮКО в Астане. Иначе как объяснить нежелание ответственных лиц комментировать такое положение дел на сельхозярмарке.

Сельчане сегодня просят об одном — не закрывать ярмарку. Они уверяют, что это единственное место, где они могут реализовать выращенный урожай. На городских базарах владельцы заламывают такие цены за место, что отбивается охота заниматься земледелием, жалуются дехкане.

За неделю на ярмарке в Шымкенте ничего не изменилось. Перекупщики продолжают накручивать цены так, что просто диву даёшься. Видимо, никто не может воздействовать на спекулянтов-перекупщиков, даже городские власти. И это при том, что Габидулла Абдрахимов распорядился взять цены на сельхозярмарке под особый контроль.

В акимате города тогда подчеркнули, что чиновники, отвечавшие за проведение сельхозярмарки и допустившие необоснованное повышение цен, понесут наказание.

Но то ли наказание оказалось не слишком суровым, то ли ситуация давно вышла из под контроля… Сегодня ответработники, по обыкновению, занимаются лишь мониторингом (!!!) цен. А шымкентцы, живя на юге, не могут позволить себе ни овощи, ни фрукты по доступной цене.

«Только пенсию подняли, а уже цены на все на продукты питания, на коммунальные услуги поднялись! А вот я не пенсионерка, мне зарплату никто не поднимал… Как нам быть? Кто нас поддержит? Если бы на сельскохозяйственных ярмарках цены были как на оптовых рынках, это была бы помощь. Мы остались один на один с трудностями. Детей еле-еле собрали в школу. С такими ценами как нам жить?» — задает вопрос исполнительной власти города жительница Шымкента Кундызай Шожикова.

Перекупщики торгуют на ярмарке купленным на оптовке картофелем, луком и морковью по прежней цене : местный картофель от 60-90 тенге, а павлодарская картошка 100-110 тенге. Лук от 80 до 100 тенге.

А в этом ряду расположились местные товаропроизводители. Им бороться с перекупщиками не нужно — на лотках торгую свои торговые представители.

«Спасибо, хоть местные предприятия не поднимают цены. Как продавали с самого начала ярмарки, такой же цены и придерживаются. А ведь можно отрегулировать цены и на продукцию перекупщиков. Мы понимаем — всем тяжело. Но в такое время мы должны друг друга поддержать!» — говорит житель Шымкента Мехман Шарипов.

На ярмарке торгуют земледельцы с окраин Шымкента, а также Ордабасинского, Байдибекского, Казыгуртского и Сайрамского районов ЮКО. Приезжают каждую субботу и жамбыльские производители.

Не на камеру сельчане рассказывают, что рады бы торговать продукцией по приемлемой цене, обойтись без перекупщиков -вполне возможно. При чем не только на ярмарке, но и на базарах Шымкента.

Однако там, за место, владельцы городских рынков заламывают такие цены, что единственной точкой реализации продукции, выращенной в этом году остаётся только ярмарка. Да и здесь перекупщики на порог не пускают. Они уже и ярмарку оккупировали.

А обещанные местной властью торговые павильоны в каждом микрорайоне Шымкента так и остались обещанием на бумаге.

Уже на следующий день после ярмарки в акимате Шымкента завели «старую пластинку». Мол, все цены под контролем и они не завышенные, а вполне реальные…

Дешевых цен, мол, ждать не стоит: лето было жаркое, расходы у сельчан увеличились — подорожало все. Чиновники уверяют, что после недовольства горожан они сделали выводы и усилили контроль за ценами на сельхозярмарке.

Теперь представители отдела торговли присутствуют на ярмарке с раннего утра и до завершения работы. Что до перекупщиков, то в акимате уверяют, что над этим как раз сейчас и работают. «Спекулянтов скоро на ярмарке не будет»,- уверяют в отделе торговли.

Однако, как скоро и почему нельзя убрать их с ярмарки одномоментно, чиновники не уточнили.