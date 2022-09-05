Аграрии Туркестанской области жалуются на перекупщиков

Сельхоз-товаропроизводители говорят, что посредники завышают цены на их продукцию. Это коснулось в основном овощей и фруктов, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

К примеру, если с поля фермеры продают яблоки по 200 тенге за килограмм, то на прилавках их цена в пять раз дороже. Аграрии уверены: от этого проигрывают не только они, но и покупатели.

Яблоневые сады Туркестанской области буквально ломятся от изобилия. Этот год выдался на редкость урожайным, рассказывает руководитель крестьянского хозяйства Нурболат Куралов. Потому и цена за кило не высокая. Однако покупатели, по словам агрария, этого не видят.

«Посредников очень много, которые на этом работают. Из-за этого цена в 2 раза, в 3 раза повышается. Например, мы продаем по 250 тенге яблоки, а в супермаркетах 700, 800 в некоторых 1500. У нас на посреднических услугах больше зарабатывают везде«, — говорит Нурболат Куралов, руководитель крестьянского хозяйства.

Одолеть высокие цены аграрии не в силах. Они уверяют, это надбавки посредников и супермаркетов. Последние и вовсе стали придирчивы к казахстанской продукции. Условия приёмки сложные.

«Очень сложно с ними работать. Чтобы с ними работать надо все яблоки химией пичкать, чтобы они были товарного вида, идеального вида. Чтобы они вообще без дефектов были, и чтобы они хранились. Им надо вытаскивать пластмассовые яблоки«, — говорят аграрии.

На этом поле яблоки, которые аграрии не смогли продать. Ни на рынках, ни в супермаркетах. А всё дело в том, что у этой продукции не товарный вид, говорят сельхозтоваропроизводители. И только в одном саду за месяц может собраться до 150 тонн такой продукции. На недобросовестных перекупщиков пожаловались и тепличники юга. Почему так дорого, ведь это местная продукция – такой вопрос теперь беспокоит их тоже. Посредники, по их словам, накручивают больше 100 %.

«Когда встреча с акимами, министрами была, тогда мы эту проблему подняли. Действительно от поля до прилавка, потому что мы с поля продаем по одной цене, а уже в магазинах, смотрим, в два, три раза больше«, — говорит Турсун Тасходжаев, руководитель крестьянского хозяйства.

Аграрии уверены, здесь нужна хорошо продуманная система, чтобы «цепочка» так не растягивалась. В регионе проводят сельхозярмарки, где покупатели могут напрямую закупиться у аграриев. Но этого, по их словам, недостаточно.

«Проведен мониторинг 1462 придомовых магазинов, выявлено 38 нарушений по завышению цен. Вместе с правоохранительными органами и Департаментом защиты прав потребителей мы устранили эти нарушения. Но в таких случаях не предусмотрен штраф», — говорит Азамат Мухтар, главный специалист областного Управления предпринимательства и торговли.

В регионе регулируют цены только на социально-значимые товары. И таких 19 наименований. Яблоки, например, как и огурцы, и томаты туда не входят. Сейчас аграрии юга смотрят на рынки соседних стран. Там они надеются продать свою продукцию выгоднее.