В Нацбанке прокомментировали большую разницу между курсами KASE и обменников. Не надо сгущать краски, все у нас хорошо. Обменники действуют на свой риск и имеют право устанавливать курс на свое усмотрение c учетом соблюдения маржи в шесть тенге.

Так начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка Казахстана Александр Терентьев прокомментировал ситуацию, когда курс в обменниках значительно отличался от курса на бирже KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

К примеру, курс по итогам дневной сессии торгов на KASE 2 августа 2017 года составил 335,72 тенге. А в обменниках доллар продавали по 343 тенге.

«Некоторые выдающиеся аналитики на камеру говорят, что обменные пункты не смотрят на KASE, а курс на «Форексе» определяют. Искать логику в руках торговцев валютой мы не собираемся. Курс нацвалюты определяется на казахстанской фондовой бирже, на организованном рынке. Если обменный пункт решил продать запас валюты, это их риски, главное, чтобы они соблюдали маржу внутри курса. У нас в Казахстане свободно плавающий курс. Нацбанк оставляет за собой право вмешиваться для ограничения резких скачков», — сказал Терентьев.

На просьбу журналистов прокомментировать объем торгов на KASE в районе 1 миллиарда долларов за 2-3 августа он сообщил, что финансовый регулятор предоставляет такую информацию по итогам прошедшего месяца.

Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов объяснил резкое падение курса тенге поздней реакцией на ситуацию в России и США.

«Если наблюдать реакцию российского рубля, она была достаточно спокойной. Как вы знаете, законодательный процесс в США примерно такой же, как у нас — сначала принимает палата представителей, затем сенат, затем подписывает глава государства. И, в принципе, наши рынки отреагировали на последнее — на подпись президента Трампа. В это время российский рынок уже знал о том, что приняла палата представителей, принял сенат, они понимали примерно, что Трамп, скорее всего, подпишет этот закон и этот эффект был отыгран», — рассказал министр.

«Поэтому рубль изменился в тот день примерно на один рубль, а у нас скачок был в два раза больше — примерно 10-11 тенге. На мой взгляд, это просто позднее реагирование, реагирование на последнее звено в цепочке принятия решений. Как сейчас видите, ситуация стабилизировалась. А фундаментально макроэкономически ничего не произошло. Поэтому не надо сгущать краски, все у нас хорошо. У нас отличные показатели по полугодию, у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то, что на нас влияет наибольшим образом», — заверил Тимур Сулейменов.