В Ордабасинском районе ЮКО открылся центр социально-психологического сопровождения

В рамках пилотного проекта Генеральной прокуратуры Республики Казахстан «Казахстан без насилия в семье» в Ордабасинском районе открылся центр социально-психологического сопровождения.

Цель инициативы — поставить заслон насилию и конфликтам, а также сохранить единство в семье. В центре будут оказывать психологическую поддержку гражданам, пострадавшим от бытового насилия, и имеющим алкогольную и наркотическую зависимость.

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие аким района А. Мамытбеков, старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан С. Турсынбекова, прокурор района Б. Булеулиев.

Организаторы подробно остановились на важности пилотного проекта.

«В отделы внутренних дел часто поступают заявления от граждан, пострадавших от семейного насилия. Это слабые звенья нашего общества. Сегодня из-за насилия в обществе складываются различные неприятные обстоятельства. Кроме того, разрушаются семьи и увеличивается численность беспризорных детей. Девушки, которые не получили своевременную поддержку и помощь, оставляют своих детей на улице. Убежден, что открывшийся сегодня сектор поспособствует недопущению моральной деградации в обществе, и будет на должном уровне исполнять возложенные на него обязанности», — сказал аким района А.Мамытбеков.

В свою очередь, руководитель пилотного проекта «Казахстан без насилия в семье» С. Турсынбекова выступая на открытии, отметила масштабы деятельности центра.

«Сегодня все услуги, как правило, находятся в областном центре. Цель создания подобных центров, заключается в том, чтобы оказать своевременную помощь жителям сел. Мы должны слышать и знать о проблемах наших жителей, потому как на сегодняшний день участились случаи семейно-бытового насилия. В связи с этим, подобные центры будут вести работу с женщинами, оказавшимися в различных трудных жизненных ситуациях», — пояснила С. Турсынбекова.

Председатель районного совета женщин М. Зайтуновна о работе коллегии матерей именно в этом направлении.

Здание сектора, открытого при инициативе Генеральной прокуратуры РК, оснащено всеми необходимыми кабинетами.

Пресс-служба акима ЮКО