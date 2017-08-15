В Шымкенте дорогу к новой школе в дачном массиве прокладывают из асфальта, снятого на Темирлановском шоссе

Все лучшее — детям. В Шымкенте дорогу к новой школе в дачном массиве «Кайнар булак» прокладывают из асфальта, снятого на Темирлановском шоссе. Это временная дорога, подчеркнула в публикации пресс-служба акимата Шымкента в социальных сетях.

Как будто отвечая на вопрос горожан о том, для чего на Темирлановском шоссе снят хороший асфальт и куда его дели, в акимате решили прокомментировать строительство временной дороги.

«Сейчас разрабатывается документация на прокладку дороги к школе, но пока пройдут все необходимые процедуры, начнется учебный год. Чтобы дети могли нормально добираться до школы и было принято решение о прокладке временной дороги. После составления ПСД, проведения тендера и определения подрядчика, здесь будет проложена новая дорога. Отметим, протяженность дороги — один километр», — говорится в публикации.

Почему при строительстве школы не были заложены средства на дорогу к учебному заведению, остается тайной. Хотя родители школьников рады и такой.