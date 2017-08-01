В Шымкенте новая школа имени Юрия Гагарина готова принять детей 1 сентября

Шымкентская школа №34 имени Юрия Гагарина готова распахнуть свои двери детям в первый день нового учебного года. Строительство нового учебного заведения было начато еще в 2015 году.

Новые, просторные, оборудованные спецклассы и лаборатории, спортивный зал с необходимым набором спортивного инвентаря и вместительная школьная столовая. Стройка наконец завершена. Два года понадобилось на то, чтобы возвести новое двухэтажное здание и капитально отремонтировать старую часть школы. Сроки затянулись из-за неоднократной смены подрядчиков.

«К нам пришли подрядчики ТОО «Астана Автострой» и сказали, что они выиграли тендер на строительство школы. Ну, начали строительство, а в 2015 году все остановилось и подрядчики исчезли… Потом тендер выиграло ТОО «Шымкентстрой», — рассказывает Жанат Калтаева, директор школы.

Изначально, в середине 2015 года, строительные работы проводило ТОО «Астана Автострой». К концу года с подрядной организацией, не справившейся с возложенными на неё обязательствами, договор был расторгнут в одностороннем порядке. Затем, в августе 2016-го проект был передан ТОО «Шымкентстрой». Новый подрядчик не только продолжил строительство школы, но и исправил недочёты за предыдущей компанией. Причем, за свой счет.

«Нам пришлось заняться облагораживанием прилегающей территории. Хотя в ПСД этого не было указано. Кроме того, на нашу долю выпало строительство лишь крайнего блока. Когда как в оставшихся еще было не мало работы. Например, в потолках местами сохранилась дождевая вода. Для ее извлечения нам пришлось сделать в потолках дыры, откуда они стекают и испаряются. Также некоторые двери были разного размера. Их мы также заменили, остается лишь покрасить», — рассказывает прораб строительства Байдулла Тураров.

Представители ТОО «Шымкентстрой» обещают, что все мелкие замечания будут устранены в течение нескольких дней. Долгожданному завершению строительства больше всего рады местные жители. Раньше старшеклассникам приходилось заниматься в другой школе, добираться на автобусах и попутках. Ученики младшего и среднего звена ютились в небольших кабинетах, занимаясь в три смены.

На демонтаж и строительство новой школы на 900 мест из бюджета было выделено более 700 миллионов тенге.