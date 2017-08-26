В Шымкенте продолжается суд над активистом Русланом Жанпеисовым

В Абайском районном суде города Шымкента сегодня продолжилось рассмотрение дела, по которому гражданский активист Руслан Жанпеисов обвиняется в вымогательстве денег с полицейских. Якобы активист угрожал двум полицейским опубликовать видеозаписи, где они представлены в неприглядном свете при исполнении своих служебных обязанностей.

На суде первым был допрошен полицейский Рауан Аманжолов, который фигурирует в деле в качестве потерпевшего. Допрошенный в качестве свидетеля полицейский Нурсултан Елшибеков заявил, что он знает Руслана Жанпеисова с 2016 года, и что Руслан Жанпеисов в марте этого года прислал ему на мобильный телефон фотографию спящего в рабочее время полицейского Рауана Аманжолова, и просил передать ему, если знает его лично, чтобы Аманжолов связался с Жанпеисовым.

«Я, Рауан Аманжолов и Руслан Жанпеисов втроем поговорили в столовой. Рауан показал видео, где Аманжолов спит в рабочее время. Руслан Жанпеисов сказал нам, что если он загрузит это видео в Интернет, то Рауана Аманжолова выгонят с работы», — сказал Нурсултан Елшибеков, добавив о том, что слышал о вымогательстве 50 тысяч тенге с Рауана Аманжолова со стороны Руслана Жанпеисова.

Адвокат подсудимого активиста Ольга Лаврентьева заявила на суде, что дело является сфабрикованным. При этом она указывает на то, что рапорты двух полицейских своему начальству датированы 1 марта этого года, дата передачи 50 тысяч тенге как суммы «вымогательства» зафиксирована как 17 марта этого года, а исходящей датой рапортов указывается уже 21 марта этого года. Исходя из этого, она считает, что в управлении внутренних дел готовили план задержания Руслана Жанпеисова и без рапортов полицейских. Адвокат Ольга Лаврентьева просит суд истребовать книгу регистрации документов департамента внутренних дел. Несмотря на возражение прокурора Фараби Аимбетова, суд удовлетворил это ходатайство.

Второй адвокат Руслана Жанпеисова, Закир Асадов, говорит, что они не согласны с обвинением, считают его вину недоказанной. Например, по словам адвоката, не доказан и второй эпизод обвинения, что якобы полицейский Мурат Куандыков заплатил пять тысяч тенге на телефонные единицы для Руслана Жанпеисова.

Сам Руслан Жанпеисов все обвинения полностью отрицает.

«Это обвинение связано с моей гражданской активностью. Видать, моя активность не понравилась некоторым людям», — говорит Руслан Жанпеисов.

Выступающие на суде в качестве защитников Руслана Жанпеисова его сестра и супруга заявили, что показания полицейских Рауана Аманжолова и Нурсултана Елшибекова они воспринимают как провокацию.

Дилара Иса